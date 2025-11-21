Трамп рассказал о развитии событий, если Зеленский не одобрит “мирный план”
- Президент США в контексте обсуждения "мирного плана" отметил, что Владимиру Зеленскому придется его одобрить.
- Дональд Трамп вспомнил встречу с президентом Украины в Овальном кабинете в феврале 2025 года и отметил, что сказал тогда: "У вас нет карт".
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Владимир Зеленский не одобрит “мирный план”, то война в Украине будет продолжаться.
На вопрос журналистов, обсуждал ли он с Владимиром Зеленским мирный план из 28 пунктов для Украины, Трамп ответил: “У нас есть план. То, что происходит, ужасно. Это война, которая никогда не должна была случиться”.
— Мы думаем, что у нас есть способ достичь мира. Ему (Зеленскому, — Ред.) придется его одобрить, — добавил президент США, пишет Sky News.
Когда репортер сообщил ему, что мирный план подвергся некоторой критике, Трамп ответил:
— Вы хотите сказать, что он ему (Зеленскому, — Ред.) не нравится? Ему это должно понравиться, а если не понравится, то, я думаю, им просто стоит продолжать бороться.
Кроме того, глава Штатов отметил, что в какой-то момент Зеленскому придется с чем-то смириться.
— Помните, не так давно в Овальном кабинете я сказал: “У вас нет карт”. Эта война досталась мне в наследство. Я считал, что ему следовало заключить сделку год назад, два года назад, — добавил Трамп.
К слову, ранее Трамп установил дедлайн для Украины по “мирному плану”, но отметил, что санкции с РФ не снимет.