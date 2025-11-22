Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что любой реалистичный план завершения войны в Украине должен базироваться на трех ключевых принципах.

Об этом Джей Ди Венс написал в соцсети X.

Три условия, на которых настаивает Венс

По словам вицепрезидента, мирная инициатива должна:

прекратить убийства, не ставя под угрозу суверенитет Украины;

быть приемлемой для обеих сторон — и для Украины, и для России;

создать максимальные гарантии, что война не вспыхнет снова.

Венс отметил, что критика наработок администрации Дональда Трампа часто основана либо на непонимании их сути, либо на сознательном искажении фактов о ситуации на фронте.

Он также поставил под сомнение тезис, что увеличение военной помощи автоматически приблизит победу Украины. По его мнению, такой подход основан на иллюзиях.

— Есть фантазия, будто если просто дать больше денег, больше оружия или усилить санкции, то победа уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, которые живут в мире иллюзий. Его могут достичь только умные люди, которые смотрят на реальность, — подытожил вице-президент США.

Напомним, недавно стало известно, что Соединенные Штаты разработали новый мирный план, который содержит 28 пунктов.

Над документом работал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф совместно с российским посредником Кириллом Дмитриевым.

По информации Axios, от Украины якобы требуют вывести войска из Донбасса, уменьшить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и другие уступки.

В обмен США предлагают Киеву гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Однако, если Украина примет условия мирного плана, стать членом Североатлантического блока она не сможет.

