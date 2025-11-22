Низка членів Конгресу США з обох партій висловила різку критику пропонованого адміністрацією Дональда Трампа “мирного плану” для припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє видання The Hill.

У Конгресі розкритикували “мирний план”

Зокрема сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, колишній лідер більшості у Сенаті, заявив, що нинішнє оточення Трампа більше зосереджене на спробах задобрити президента Росії Володимира Путіна, ніж на досягненні сталого миру.

— Путін провів рік, намагаючись виставити президента Трампа дурнем. Якщо посадовці адміністрації більше переймаються тим, як умиротворити Путіна, аніж реально забезпечити мир, президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську агресію було б катастрофою для інтересів США. Така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, стала б серйозною поразкою для американського підходу “мир через силу”, — зазначив сенатор.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, співголова комітету закордонних справ Сенату США, охарактеризувала план як “проєкт Путіна”.

Вона наголосила, що США мають посилювати тиск на Росію: постачати далекобійну зброю, вводити вторинні санкції проти компаній, які підтримують російську військову машину, та змушувати Путіна сісти за реальні переговори.

— У цій угоді ми не можемо представляти інтереси Росії, — наголосила Шахін.

Голова комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер, висловив серйозні застереження щодо 28-пунктового плану.

Він зазначив, що Україну не можна примушувати віддавати території, а будь-які запевнення Путіну не повинні винагороджувати його агресію або підривати безпеку США та союзників.

— Контроль над озброєнням у відносинах з Путіним, який є серійним брехуном і вбивцею, потрібно сприймати з особливим скепсисом, — сказав Вікер.

Член Палати представників США, республіканець Браян Фіцпатрік, розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Він зазначив, що нові санкції мають стати відповіддю на вимогу Трампа, аби Україна погодилася на мирний план до 27 листопада.

— Ця пропаганда Росії має бути відкинута. Потрібен мир через силу, а не через умиротворення, — написав конгресмен.

Збір підписів здійснюється під так званою петицією про звільнення, яка дозволяє поставити законопроєкт на позачергове голосування, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирний план зокрема повинен: припинити вбивства, не ставлячи під загрозу суверенітет України; бути прийнятною для обох сторін — і для України, і для Росії; створити максимальні гарантії, що війна не спалахне знову.

