Переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, проте ще лишаються кілька пунктів, щодо яких є розбіжності.

Про це заявила журналістам речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт, пише Sky News.

Левітт про зустріч президентів України та США

За її словами, наразі немає планів щодо зустрічі Трампа і президента України Володимира Зеленського цього тижня.

Левітт зазначила, що переглянутий мирний план необхідно знову представити росіянам.

– Є відчуття терміновості. Президент хоче, щоб ця угода була укладена, і щоб ця війна завершилася, – сказала вона.

За словами речниці, Трамп чинить значний тиск на обох лідерів.

– Президент США хоче, щоб угода була укладена якомога швидше, – зазначила Левітт, відповідаючи на питання, чи дотримується Трамп своєї крайної дати для України – досягнення угоди до четверга, 27 листопада.

На запитання про розмову Трампа з Сі Цзіньпіном вона відповіла, що питання Росії та України справді порушувалося, але основним фокусом перемовин були американо-китайські відносини.

Зустріч Трампа і Зеленського не запланована

Спілкуючись із журналістами біля Білого дому Левітт сказала, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським не запланована, пише CNN.

Вона також заявила, що президент Трамп “залишається сповненим надії та оптимізму, що угоду можна укласти”, щоб завершити війну Росії проти України після переговорів у Женеві, які відбулися на вихідних.

У неділю вранці Трамп висловив розчарування затягуванням війни у своєму дописі в соцмережах, заявивши, що Україна “не висловила жодної вдячності” за його зусилля припинити війну.

– Президент опублікував цю заяву у вихідні і відтоді між командою національної безпеки президента та українською делегацією відбулися дуже продуктивні розмови, – сказала Левітт у понеділок каналу Fox News.

Вона додала, що держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф провели неділю в Женеві, де вони опрацьовували план миру “з урахуванням пропозицій як російської сторони, так і української”.

Речниця додала, що їм вдалося “відкоригувати пункти, і наразі залишаються лише кілька пунктів розбіжностей, над якими наші команди продовжують працювати”.

Левітт сказала, що Трамп “є президентом, який прагне миру”.

– Він залишається оптимістичним і сповненим надії, і я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб спробувати довести цю угоду до завершення, – зазначила Левітт.

