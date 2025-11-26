Россия не хочет идти на уступки в полномасштабной войне против Украины, хотя поддерживает усилия администрации американского президента Дональда Трампа, направленные на достижение мира.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитируют российские издания.

Что заявили в РФ по поводу “мирного плана”

По словам заместителя министра иностранных дел России, Москва приветствует усилия администрации Белого дома по поиску разумных решений.

— Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о каком-либо отказе от наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач речи быть не может, — утверждает Рябков.

Он объяснил, что Россия якобы готова добиваться реализации поставленных целей преимущественно дипломатическим путем.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ заявил, что проблема якобы заключается в наличии или отсутствии политической воли выполнить договоренности, достигнутые на Аляске.

— С другой стороны, мы привержены результатам Анкориджа и будем действовать дальше в этих рамках, соотнося то, что происходит сейчас, с установками, сформулированными там двумя президентами, — сказал он.

В то же время заместитель главы Министерства иностранных дел РФ не уточнил, о каких “результатах” идет речь.

25 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил своим спецпредставителям Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу завершить условия проекта “мирного соглашения” между Россией и Украиной.

В рамках достижения договоренностей по этому плану Уиткофф поедет в Москву, а после завершения подготовки Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

