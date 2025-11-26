Росія не хоче йти на поступки у повномасштабній війні проти України, хоча підтримує зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру.

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергєй Рябков, якого цитують російські видання.

Що заявили в РФ щодо “мирного плану”

За словами заступника міністра закордонних справ Росії, Москва вітає зусилля адміністрації Білого дому з пошуку розумних рішень.

– Різні версії цього плану – це переговорний момент. Ні про які поступки, ні про яке здавання наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, не може бути мови, – стверджує Рябков.

Він пояснив, що Росія нібито готова домагатися реалізації поставлених цілей переважно дипломатичним шляхом.

Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ заявив, що проблема нібито полягає у наявності або відсутності політичної волі виконати домовленості, досягнуті на Алясці.

– З іншого боку, ми прихильні результатам Анкориджа і діятимемо далі в цих рамках, співвідносячи те, що відбувається зараз, з установками, сформульованими там двома президентами., – сказав він.

Водночас заступник глави Міністерства закордонних справ РФ не уточнив, про які “результати” йдеться.

25 листопада президент США Дональд Трамп повідомив, що доручив своїм спецпредставникам Стіву Віткоффу та Дену Дрісколлу завершити умови проєкту “мирної угоди” між Росією та Україною.

У рамках досягнення домовленостей щодо цього плану Віткофф поїде до Москви, а після фіналізації підготовки Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

