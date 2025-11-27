Российский диктатор Владимир Путин в четверг заявил, что проект “мирного плана” США якобы может стать основой будущих договоренностей по войне в Украине, но если нет – тогда РФ продолжит воевать.

Путин прокомментировал “мирный план”

— В целом, мы согласны, что это может быть основой для будущих соглашений, — сказал Путин, добавив, что вариант плана, который обсуждали США и Украина в Женеве, был передан России.

Путин сказал, что Соединенные Штаты учитывают позицию России, но некоторые вещи еще нужно обсудить.

Он отметил, что после визита на Аляску “возник перечень возможных мирных договоренностей из 28 пунктов, положения из которого обсуждали еще до российско-американских переговоров”.

— После этого состоялись переговоры в Женеве между американской и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельные части. Нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, — сказал Путин.

Он отметил, что если Европа хочет получить заверения в том, что ее не будут атаковать, то Россия готова предоставить такие заверения.

По словам Путина, России все еще говорят, что она должна прекратить боевые действия.

— Украинские войска должны уйти с территорий, которые они удерживают, и тогда боевые действия прекратятся. Если они не уйдут, то мы добьемся этого вооруженным путем. Вот и все, — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что российские силы якобы продвигаются в Украине быстрее.

Путин заявил, что считает украинское руководство нелегитимным. Поэтому, по его словам, юридически невозможно подписать соглашение с Украиной.

Поэтому важно, чтобы любое соглашение было признано международным сообществом, и чтобы международное сообщество признало “достижения” России в Украине.

Путин отверг предположение, что спецпредставитель США Стив Уиткофф проявил предвзятость в пользу Москвы во время мирных переговоров по Украине, назвав это ерундой.

Путин ожидает делегацию США на следующей неделе

Кремлевский диктатор сообщил, что уже на следующей неделе в Россию должна прибыть делегация из США для проведения консультаций по так называемому “мирному плану”, пишут российские СМИ.

— РФ ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели, а кто это будет, определит Трамп, — сказал Путин.

По данным российской стороны, на встречу с их стороны будут привлечены советники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

Также Путин заявил, что ожидает появления на переговорах специального представителя Дональда Трампа — Стива Уиткоффа.

Что известно о “мирном плане”

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила “мирный план” по войне России против Украины.

СМИ сообщали, что над планом Вашингтон работал вместе с Москвой, тогда как Украину и ЕС не привлекали.

Официально план еще не представили, его обнародовали СМИ со ссылкой на источники.

Изначально сообщалось, что он содержит 28 пунктов, среди которых: от Украины потребуют уступить остальную часть Донбасса; сократить численность ВСУ вдвое; заморозить линию соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях; признать русский язык государственным.

Также план предусматривал отмену санкций против России и прекращение расследований военных преступлений российских военных.

Однако после обсуждений в Женеве представители США и Украины подготовили доработанный рамочный документ.

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что новый мирный план сократили с 28 пунктов до 19.

По информации издания, в нем учтено контрпредложение Великобритании, Германии и Франции по ограничению армии. В частности, в документе якобы предлагается установить лимит в 800 тыс. военных и мирное время.

Владимир Зеленский подтвердил, что обновленная версия проекта мирного плана не содержит всех 28 пунктов предыдущей версии. Он также отметил, что теперь предложение “может стать работоспособным”.

