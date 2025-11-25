Уиткофф советовал помощнику Путина, как представить Трампу “мирное соглашение” – СМИ
- 14 октября Стив Уиткофф провел пятиминутную беседу с Юрием Ушаковым, во время которой советовал, как представить предложения Кремля Дональду Трампу.
- Уиткофф предложил, чтобы Путин позвонил Трампу перед визитом Зеленского в Белый дом и поздравил его с мирным соглашением по Газе.
- Уиткофф также обсудил с Ушаковым возможные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые легли в основу 28-пунктного плана.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которого давал советы о том, как Москва может более эффективно представить свои идеи о «мирном соглашении» Дональду Трампу.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась аудиозапись этого общения.
Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу “мирный план”
Разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.
В ходе беседы Уиткофф заявил, что высоко ценит Путина, и сообщил, что уже рассказывал Трампу о том, что, по его убеждению, Россия якобы всегда стремилась к достижению мира.
Он также упомянул о запланированном на тот момент визите Владимира Зеленского в Вашингтон и обратился к Ушакову с предложением, чтобы Путин пообщался с Трампом перед этой встречей.
— Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей, – цитирует Уиткоффа Bloomberg.
После этого Ушаков уточнил у Уиткоффа, будет ли “полезно” для Путина позвонить Трампу. Спецпосланник ответил утвердительно и посоветовал российскому президенту поздравить президента США с достижением мирной договоренности по Газе.
Это событие произошло накануне разговора Уиткоффа и Ушакова.
Он также рекомендовал отметить, что Россия поддержала это решение, и подчеркнуть уважение к Трампу как к человеку, ориентированному на мир.
— Тогда это будет действительно хороший звонок, — сказал Уиткофф.
Разговор между Путиным и Трампом действительно состоялся 16 октября – через два дня после контакта Уиткоффа и Ушакова.
После этой беседы президент США, который до того неоднократно критиковал российского лидера, заявил о желании провести встречу с ним в Будапеште.
Обсуждение условий “мирного соглашения”
В рамках того же пятиминутного звонка Уиткофф также обсуждал с Ушаковым потенциальные условия возможного “мирного соглашения” между Россией и Украиной.
Эти идеи позже нашли отражение в плане из 28 пунктов, который был подготовлен при непосредственном участии Кремля и без ведома Киева или партнеров в Европе.
— Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения, – сказал Уиткофф.