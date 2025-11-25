Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которого давал советы о том, как Москва может более эффективно представить свои идеи о «мирном соглашении» Дональду Трампу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась аудиозапись этого общения.

Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу “мирный план”

Разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.

В ходе беседы Уиткофф заявил, что высоко ценит Путина, и сообщил, что уже рассказывал Трампу о том, что, по его убеждению, Россия якобы всегда стремилась к достижению мира.

Он также упомянул о запланированном на тот момент визите Владимира Зеленского в Вашингтон и обратился к Ушакову с предложением, чтобы Путин пообщался с Трампом перед этой встречей.

— Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей, – цитирует Уиткоффа Bloomberg.

После этого Ушаков уточнил у Уиткоффа, будет ли “полезно” для Путина позвонить Трампу. Спецпосланник ответил утвердительно и посоветовал российскому президенту поздравить президента США с достижением мирной договоренности по Газе.

Это событие произошло накануне разговора Уиткоффа и Ушакова.

Он также рекомендовал отметить, что Россия поддержала это решение, и подчеркнуть уважение к Трампу как к человеку, ориентированному на мир.

— Тогда это будет действительно хороший звонок, — сказал Уиткофф.

Разговор между Путиным и Трампом действительно состоялся 16 октября – через два дня после контакта Уиткоффа и Ушакова.

После этой беседы президент США, который до того неоднократно критиковал российского лидера, заявил о желании провести встречу с ним в Будапеште.

Обсуждение условий “мирного соглашения”

В рамках того же пятиминутного звонка Уиткофф также обсуждал с Ушаковым потенциальные условия возможного “мирного соглашения” между Россией и Украиной.

Эти идеи позже нашли отражение в плане из 28 пунктов, который был подготовлен при непосредственном участии Кремля и без ведома Киева или партнеров в Европе.

— Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения, – сказал Уиткофф.

