Великобритания, Германия и Франция подготовили свои контрпредложения к 28-пунктному проекту “мирного плана” США, чтобы сделать его более выгодным для Украины.

Агентство Reuters обнародовало полный текст этих европейских замечаний.

По данным Reuters, документ опирается на американскую версию “мирного плана”, но в ряде пунктов предлагает корректировки, а местами и исключение отдельных положений.

Ниже приводится неофициальный перевод. Для удобства ключевые изменения по сравнению с американскими предложениями выделены полужирным шрифтом.

Предложения Европы по “мирному плану”

Должен быть подтвержден суверенитет Украины. Между Россией, Украиной и НАТО должно быть заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все двусмысленности (ambiguities), существовавшие последние три десятилетия, должны быть устранены.

Пункт 3 “мирного плана” США, где речь шла об отсутствии вмешательства России и остановке расширения НАТО, предлагается убрать.

После подписания мирного соглашения должен начаться диалог России и НАТО с целью урегулирования вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, что обеспечит глобальную стабильность и расширит экономические возможности. Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины в мирный период предлагается ограничить 800 тыс. военных. (В США предложение предусматривало 600 тыс. в любой период.) Вступление Украины в НАТО будет зависеть от консенсуса всех государств-членов, которого пока нет. (Американское предложение предусматривало конституционное закрепление отказа от вступления и гарантии НАТО о неприсоединении Украины в будущем.) НАТО соглашается не размещать в мирное время на территории Украины войска под своим командованием. (В США был пункт о полном отказе от любого размещения сил НАТО; европейцы оставляют возможность для Коалиции желающих.) В Польше будут размещены истребители НАТО. Гарантия США Украине, вытекающая из статьи 5: a) США получают компенсационные механизмы за такую гарантию; b) в случае вторжения Украины в Россию гарантия прекращает действовать; c) в случае российского вторжения в Украину будет обеспечен скоординированный военный ответ, восстановлены все глобальные санкции, а любые признания новых территорий или привилегии считаются недействительными. Украина имеет право на членство в ЕС и получит временный преференциальный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения заявки. Должен быть сформирован масштабный глобальный пакет поддержки восстановления Украины, который включает: a) создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие сферы — технологии, дата-центры, искусственный интеллект; b) сотрудничество США и Украины по восстановлению, развитию и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры — трубопроводов и хранилищ; c) совместные усилия по восстановлению регионов, разрушенных войной, с реконструкцией городов и жилых районов; d) развитие инфраструктуры; e) развитие добычи полезных ископаемых; f) Всемирный банк подготовит специальный финансовый пакет для ускорения реализации этих программ. Постепенная реинтеграция России в мировую экономику: a) вопрос об отмене санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае. (США предлагали снять санкции без оговорки о “постепенности” этого процесса); b) США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией в сферах энергетики, инфраструктуры, ИИ, редких металлов, дата-центров и совместных арктических проектов; c) России предложат вернуться в G8. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая российские суверенные активы, которые останутся замороженными до полной компенсации убытков. (Исключено предложение США о €100 млрд инвестиций и 50% прибыли американской стороны от восстановления). Будет сформирована совместная рабочая группа по вопросам безопасности — США, Украина, Европа и Россия — для мониторинга выполнения соглашения. Россия должна законодательно закрепить политику ненападения на Европу и Украину. США и Россия договариваются продлить действие соглашений о контроле над ядерным оружием и нераспространении. Украина подтверждает статус неядерного государства. Запорожская АЭС будет запущена под контролем МАГАТЭ; электроэнергия будет распределяться между Украиной и Россией в пропорции 50:50. Украина введет стандарты ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. (В США был пункт о запрете «любой нацистской идеологии».) Территории:

Украина не будет использовать военную силу для возвращения оккупированных территорий. Переговоры об обмене территориями начнутся от линии соприкосновения.

Европейцы исключили все предложения США о передаче территорий России или признании Крыма.

После согласования будущих территориальных решений Россия и Украина обязуются не изменять их силой. Гарантии безопасности не будут действовать в случае нарушения. Россия не будет блокировать использование Украиной Днепра для коммерческих нужд; будет достигнуто соглашение о свободной транспортировке зерна по Черному морю. Создается гуманитарный комитет: a) Обмен всех пленных и тел по формуле «всех на всех» b) Возвращение всех гражданских заложников, включая депортированных детей c) Программа воссоединения семей d) Дополнительные меры для помощи жертвам войны Украина проведет выборы как можно скорее после заключения мирного соглашения. (В США — требование провести выборы за 100 дней.) Будут обеспечены механизмы поддержки жертв конфликта. (США предлагали общую амнистию, включая российских военных преступников.) Соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира под председательством президента Дональда Трампа. За нарушение предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам для начала выполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.

