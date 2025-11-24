После переговоров в Женеве количество пунктов в первоначальной версии “мирного плана” команды Дональда Трампа, в которую внесли коррективы, сократилось с 28 до 19.

Об этом сообщают Financial Times и Европейская правда.

“Мирный план” команды Трампа сократился до 19 пунктов

По информации анонимных собеседников издания FT, знакомых с ходом дискуссий, после встречи 23 ноября первоначальный план, состоявший из 28 пунктов, сократили до 19.

Собеседники не уточнили, какие именно пункты были исключены.

Также издание отмечает, что на этой неделе запланированы дальнейшие встречи с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, а возможно, и Польши, Финляндии и генерального секретаря НАТО.

— Мы пытаемся предложить что-то, что будет контрпредложением, — поделился источник из круга европейских дипломатов.

Противоречивые пункты рассмотрят Трамп и Зеленский

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил FT, что во время переговоров в Женеве США и Украина разработали обновленный мирный проект, который насчитывает 19 пунктов, но самые деликатные с политической стороны вопросы решили передать на уровень президентов двух государств.

По словам Кислицы, который находился в зале как член украинской делегации, встреча была “напряженной”, но в то же время “продуктивной” и завершилась тщательно пересмотренным проектом документа, который оставил у обеих сторон «положительное» впечатление.

Дипломат добавил, что после длительных обсуждений в Женеве американские и украинские участники согласовали ряд пунктов, но “поставили в скобки” наиболее спорные аспекты.

Речь идет прежде всего о вопросах территорий и о формате взаимоотношений между НАТО, Россией и США. Эти темы будут решать Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Кислица отметил, что новая редакция документа значительно отличается от ранее опубликованной версии «мирного плана», которая вызвала острую реакцию в Киеве.

— От первоначальной версии осталось очень мало… Мы разработали прочную основу для сближения позиций и несколько пунктов, по которым мы можем пойти на компромисс. Остальные вопросы потребуют решений руководства, — добавил он.

По словам заместителя министра, американская делегация внимательно воспринимала аргументы украинской стороны и демонстрировала открытость к предложениям.

Он добавил, что Соединенные Штаты, похоже, готовы отказаться от идеи зафиксировать предельную численность украинских Вооруженных сил на отметке 600 тыс. военных.

— Они согласились, что численность украинской армии в версии (проекта), которая просочилась, кто бы ее ни был автором, больше не обсуждается, — сказал он.

Также Кислица сообщил, что пункт об общей амнистии за возможные военные преступления в первоначальном варианте был изменен таким образом, чтобы учесть “жалобы тех, кто пострадал во время войны”.

Напомним, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили о разработке “обновленного” документа о мире.

Ранее Великобритания, Германия и Франция подготовили собственные контрпредложения к 28-пунктному проекту “мирного плана” США, чтобы сделать его более выгодным для Украины. Полный текст европейских замечаний обнародовало агентство Reuters.

