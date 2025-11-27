Зеленский назначил послом в Сербии бывшего секретаря СНБО Литвиненко
- Владимир Зеленский назначил бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.
- Указом №866/2025 Зеленский уволил с должности посла в Сербии Владимира Толкача и назначил на его место Литвиненко.
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко послом Украины в Сербии.
Ранее Литвиненко занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководителя Службы внешней разведки Украины.
Об этом говорится в указе президента №866/2025.
Литвиненко назначен послом в Сербии
Документом Зеленский уволил с должности посла Украины в Сербии Владимира Толкача и назначил на его место Литвиненко.
— Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия, — говорится в указе.
Что известно об Александре Литвиненко
Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ в Москве по специальности Прикладная математика.
В 2009 году получил образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности Правоведение.
В 2013 году завершил обучение в Королевском колледже оборонных наук (RCDS) в Великобритании.
Он является доктором политических наук: кандидатскую диссертацию защитил в Институте международных отношений КНУ, а докторскую — в Национальном институте стратегических исследований.
Имеет звание профессора, является заслуженным деятелем науки и техники Украины и генерал-майором запаса.
Профессиональную деятельность Литвиненко начал в Службе безопасности Украины. В 1994–1998 годах работал старшим офицером, главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ.
В 1998–2005 годах он работал в Национальном институте стратегических исследований и параллельно преподавал в КНУ имени Шевченко. К преподаванию вернулся и в 2010–2014 годах, когда занимал должность заместителя директора НИСИ.
В 2005–2010 годах Литвиненко работал в аппарате СНБО и СБУ. После Революции достоинства, аннексии Крыма и начала российско-украинской войны на востоке Украины в 2014 году стал заместителем секретаря СНБО.
В 2019 году вернулся в Национальный институт стратегических исследований.
В 2021 году президент назначил Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины. В марте 2024 года он покинул эту должность.
С марта 2024 года по 18 июля 2025 года занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.