Зеленський призначив послом у Сербії колишнього секретаря РНБО Литвиненка
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.
Раніше Литвиненко обіймав посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та керівника Служби зовнішньої розвідки України.
Про це йдеться в указі президента №866/2025.
Документом Зеленський звільнив з посади посла України в Сербії Володимира Толкача та призначив на його місце Литвиненка.
– Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія, – йдеться в указі.
Що відомо про Олександра Литвиненка
Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року в Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку й інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю Прикладна математика.
У 2009 році здобув освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство.
У 2013 році завершив навчання в Королівському коледжі оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.
Він є доктором політичних наук: кандидатську дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин КНУ, а докторську – у Національному інституті стратегічних досліджень.
Має звання професора, є заслуженим діячем науки і техніки України та генерал-майором запасу.
Професійну діяльність Литвиненко розпочав у Службі безпеки України. У 1994–1998 роках працював старшим офіцером, головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ.
У 1998–2005 роках він працював у Національному інституті стратегічних досліджень і паралельно викладав у КНУ імені Шевченка. До викладання повернувся і в 2010–2014 роках, коли обіймав посаду заступника директора НІСД.
У 2005–2010 роках Литвиненко працював в апараті РНБО та СБУ. Після Революції гідності, анексії Криму та початку російсько-української війни на сході України у 2014 році став заступником секретаря РНБО.
У 2019 році повернувся до Національного інституту стратегічних досліджень.
У 2021 році президент призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України. У березні 2024 року він полишив цю посаду.
З березня 2024 року по 18 липня 2025 року обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.