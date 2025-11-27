Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

Раніше Литвиненко обіймав посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в указі президента №866/2025.

Литвиненко призначений послом в Сербії

Документом Зеленський звільнив з посади посла України в Сербії Володимира Толкача та призначив на його місце Литвиненка.

– Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія, – йдеться в указі.

Що відомо про Олександра Литвиненка

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року в Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку й інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю Прикладна математика.

У 2009 році здобув освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство.

У 2013 році завершив навчання в Королівському коледжі оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

Він є доктором політичних наук: кандидатську дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин КНУ, а докторську – у Національному інституті стратегічних досліджень.

Має звання професора, є заслуженим діячем науки і техніки України та генерал-майором запасу.

Професійну діяльність Литвиненко розпочав у Службі безпеки України. У 1994–1998 роках працював старшим офіцером, головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ.

У 1998–2005 роках він працював у Національному інституті стратегічних досліджень і паралельно викладав у КНУ імені Шевченка. До викладання повернувся і в 2010–2014 роках, коли обіймав посаду заступника директора НІСД.

У 2005–2010 роках Литвиненко працював в апараті РНБО та СБУ. Після Революції гідності, анексії Криму та початку російсько-української війни на сході України у 2014 році став заступником секретаря РНБО.

У 2019 році повернувся до Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2021 році президент призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України. У березні 2024 року він полишив цю посаду.

З березня 2024 року по 18 липня 2025 року обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

