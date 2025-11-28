Министр обороны Румынии Йонуц Муштяну из-за неправдивой информации в резюме подал в отставку.

Министр обороны Румынии Муштяну подал в отставку

28 ноября министр обороны Румынии подал в отставку, о чем он сообщил в Facebook.

Муштяну написал, что обсудил это с президентом, премьер-министром, главой партии и поблагодарил их за поддержку и доверие. Он подчеркнул. что делает этот жест с ответственностью и уважением к румынской армии.

— Румыния и Европа подвергаются российскому нападению. Наша национальная безопасность должна быть защищена любой ценой. Я не хочу, чтобы разговоры о моей подготовке и ошибках, допущенных мной много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной, от этой сложной миссии, – написал он в Facebook.

Напомним, что ранее появилась информация, что Муштяну соврал о своем образовании в резюме.

Он опубликовал свой диплом бакалавра по управлению агротуризмом, подтвердив, что получил образование в университете Bioterra в Бухаресте в 2015 году. Ранее в его резюме по ошибке упоминался частный университет Athenaeum, где он не учился.

Фото: Йонуц Муштяну/Facebook

