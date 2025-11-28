Жительница Германии отправила по почте коробку с вещами, не зная, что вместе с ними в посылке оказалась ее кошка.

Озорница залезла внутрь во время упаковки и уснула, поэтому хозяйка заклеила коробку, не обратив внимания, что любимица пропала.

Как нашли кошку

По информации Bild, посылка некоторое время лежала среди других отправлений в пекарне баварского города Нирзинген, которая работает также как пункт приема посылок.

Когда кошка проснулась, из коробки раздалось мяуканье. Работница пекарни сначала не поняла, откуда именно слышен звук. Но когда мяуканье повторилось, она подошла ближе к полке с посылками. Тогда стало понятно, что «мяукает» одно из отправлений, пишет SWR3.

Работница знала владелицу кошки и сразу позвонила женщине. При этом открыть посылку сразу самостоятельно она не могла – это запрещено из-за тайны переписки. Поэтому пекарь вызвала полицию.

Что сейчас с кошкой

Правоохранители приехали в пекарню и открыли посылку. Внутри была испуганная, но невредимая кошка. Владелица сразу приехала за любимицей.

В полиции подтвердили, что пушистик попал в коробку случайно, поэтому о жестоком обращении речи не идет и нет причин проводить дополнительное расследование.

Как известно, кошки любят коробки. Поведенческие эксперты объясняют, что они ассоциируются у животных с комфортом.

Закрытое пространство дает кошкам ощущение защищенности от потенциальных угроз и помогает снизить стресс, позволяя им наблюдать за окружением из безопасного укрытия.

Картон также хорошо сохраняет тепло, что делает коробку уютным местом для отдыха.

