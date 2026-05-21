Воины Центра спецопераций СБУ провели операцию на временно оккупированной части Херсонской области и поразили штаб российской ФСБ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Атака на ФСБ в Херсонской области: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул, что помимо поражения российской ФСБ, в результате атаки удалось уничтожить зенитный комплекс Панцирь-С1.

– Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни окупантов уничтожены и ранены. Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать, – подчеркнул украинский лидер. \

Он отметил, что “украинские санкции средней и дальней дистанции” продолжат работать.

Также президент поделился видеозапись с места поражения.

Напомним, по данным ISW, ВСУ провели серию контратак и добились наибольших успехов со времени Курской операции.

Также, по мнению Института изучения войны, Россия проводит ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов на украинском фронте.

