СБУ поразила штаб ФСБ и уничтожила Панцирь-С1 на оккупированной Херсонщине – Зеленский
Воины Центра спецопераций СБУ провели операцию на временно оккупированной части Херсонской области и поразили штаб российской ФСБ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Атака на ФСБ в Херсонской области: что известно
Владимир Зеленский подчеркнул, что помимо поражения российской ФСБ, в результате атаки удалось уничтожить зенитный комплекс Панцирь-С1.
– Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни окупантов уничтожены и ранены. Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать, – подчеркнул украинский лидер. \
Он отметил, что “украинские санкции средней и дальней дистанции” продолжат работать.
Также президент поделился видеозапись с места поражения.
There are good results from the warriors of the SSU Special Operations Center “A.” A Russian FSB headquarters has been struck, and a Pantsir-S1 surface-to-air missile system has been destroyed in our temporarily occupied territory. Thanks to just this one operation, Russian… pic.twitter.com/mSS7Shf1AI
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026
Напомним, по данным ISW, ВСУ провели серию контратак и добились наибольших успехов со времени Курской операции.
Также, по мнению Института изучения войны, Россия проводит ядерные учения, чтобы отвлечь внимание от собственных провалов на украинском фронте.