Российские власти вынуждены трансформировать свои нарративы относительно войны против Украины, поскольку не могут достичь первоначальных целей. Сейчас новым российским нарративом стала фраза “внеблоковость Украины и ее безъядерный статус”.

Об этом заявил глава Офіса президента Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026.

— Идет время, и под влиянием неприятной для них (россиян, — Ред.) реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят, — сказал он.

Буданов рассказал, что нарратив “Киев за три дня” впоследствии трансформировался в “Донбасс любой ценой”.

— Где-то неделю назад, если не ошибаюсь, появился уже еще один новый нарратив “Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в какие-либо военные альянсы”. Это уже новая цель, то есть еще планочка немного снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута, — добавил Буданов.

Глава ОП подчеркнул, что российское руководство осознает невозможность и дальше объяснять обществу нарратив о “Киеве за три дня”.

— Точно так же начинают готовить общество, что и вопрос “просто отдайте Донбасс”, так не будет. Это тоже нереально. Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они (Украина, — Ред.) будут внеблоковыми, к примеру. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация, — рассказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия увеличила финансирование пропаганды в бюджете на 2026 год на 54%.

По его словам, это свидетельствует о приоритетах государства-агрессора. Россия делает ставку на дезинформацию, если не может достичь результата на поле боя.

