В Вене в рамках Дополнительного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения (SHDM) прошла масштабная презентация результатов работы Программы поддержки ОБСЕ для Украины (SPU).

Украинская делегация, в состав которой вошли представители парламента, правительства, спецслужб, медиахолдингов и общественного сектора, представила мировому сообществу комплексную модель защиты свободы слова.

Официальный старт: Свобода медиа как приоритет ОБСЕ

Мероприятие открыл заместитель директора Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ Штефан Нуннер. Он подчеркнул, что безопасность медиа является неотъемлемой частью общей архитектуры безопасности Европы.

– ОБСЕ остается непоколебимой в поддержке украинского медиасектора, ведь успех Украины в защите свободы слова в экстремальных условиях является ключом к демократической устойчивости всего региона, – заявил господин Нуннер.

Дипломатическое измерение: Свобода слова как вопрос национальной безопасности

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко акцентировал внимание на том, что в условиях агрессии РФ свобода медиа перестала быть абстрактным идеалом.

— Для Украины свобода медиа – это вопрос национальной безопасности. Российская агрессия сопровождается масштабными дезинформационными кампаниями, цель которых – уничтожить доверие и посеять хаос.

Россия пытается не только оккупировать территории, но полностью зачистить информационное поле. Именно поэтому поддержка журналистов, которые фиксируют преступления РФ и сохраняют общественное доверие, помогает Украине оставаться открытым демократическим государством даже под обстрелами, — подчеркнул Витренко.

Системные изменения: Медиаграмотность и образование

Руководитель департамента демократизации и верховенства права Программы поддержки ОБСЕ для Украины Наталья Ступницкая представила плоды трехлетней работы медиапроекта.

— Наши инвестиции в образование дают масштабные результаты: на сегодняшний день уже 9 ведущих университетов Украины полностью интегрировали курс по медиаграмотности в свои программы. Это означает, что ежегодно более 7 000 молодых медийщиков выходят в профессию с “иммунитетом” к манипуляциям. Также наши гендерные стандарты, внедренные в работу редакций, позволяют обеспечить качественным контентом аудиторию более 30 млн человек, — отметила Ступницкая.

Модерация: Создание “эко-системы безопасности”

Модератором сессии выступила руководитель медиапроекта Программы поддержки ОБСЕ для Украины Ольга Прокопенко, которая очертила новую философию защиты медиа.

– Сегодня выживание независимой журналистики зависит от целостной “эко-системы безопасности”. Мы вышли за пределы понимания безопасности только как физической защиты. Теперь это сочетание нравственной целостности, цифровой выносливости и инклюзивных политик.

Мы объединили лидеров, чтобы журналисты ощущали поддержку на каждом этапе – от университетской скамьи до работы в самых опасных зонах или защите от хакерских атак, – заявила Ольга Прокопенко.

Законодательная защита и физическая безопасность

Глава Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин привел трагическую статистику: с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 937 преступлений против медиа, погибли 129 медийщиков.

— Никакая медиаорганизация не способна справиться с такими вызовами своими силами. Необходима широкая коалиция: медиа, правительство, правоохранители и международные партнеры. Роль нашего Комитета – развивать законодательную базу, которая защитит журналиста и на земле, и в цифровом поле.

Именно проекты ОБСЕ в Украине, которые работают с компонентом безопасности, который обычно является самым слабым показателем в Индексе свободы прессы для стран в состоянии войны, позволили Украине не только удержать, но и улучшить свои позиции, — отметил Ярослав Юрчишин.

Этика как предохранитель выгорания и манипуляций

Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов подчеркнул, что именно этические стандарты являются лучшей защитой от чрезмерного государственного вмешательства и профессиональной деградации.

— Вовлеченность ОБСЕ – это вдохновляющее доказательство для моих коллег, что мир не забыл об Украине. Кроме материальной поддержки, чрезвычайно важен моральный фактор. Работа OSCE SPU – это своеобразный “антидот” против соблазна заявить о выгорании и уйти из профессии.

Журналисты, работающие по стандартам, становятся непобедимыми для любой пропаганды. Это фундамент, позволяющий нам формировать “активное ядро” сообщества, где журналисты, законодатели и техспециалисты находят общие цели, — заявил Андрей Куликов.

Цифровой фронт и вызовы ИИ

О невидимой войне в киберпространстве рассказал представитель Департамента кибербезопасности СБУ Александр Мельниченко.

— Кибератаки — от DDoS до похищения аккаунтов и создания дипфейков с помощью ИИ — преследовать цель подорвать доверие к медиа. Синергия СБУ и ОБСЕ позволили нам создать уникальную систему быстрого реагирования. Мы учим журналистов защищать свои данные и источники.

В современной гибридной войне киберзащита – это не роскошь, а условие институционального выживания. При поддержке ОБСЕ мы разработали три части рекомендаций, как обезопаситься от цифровых атак на медиа, — отметил Александр Мельниченко.

В то же время, рекомендации для медиа состоят из первой, второй и третьей частей.

Голос общественного сектора и индустрии

Директор ГО Детектор медиа Галина Петренко акцентировала на важности подхода “всего общества (whole-society approach)”.

— Медиа-проект ОБСЕ, который работает в Украине, создает пространство для диалога, который ранее казался невозможным: где представители СБУ, полиции и ГСЧС вместе с журналистами нарабатывают алгоритмы безопасности.

Отдельно отмечу важность Политики гендерного равенства: мы не только приняли его в “Детектор медиа”, но и видим, как она становится стандартом для всей отрасли, помогая правильно освещать даже самые сложные темы, такие как сексуальное насилие, связанное с конфликтом, — добавила Галина Петренко.

Руководитель отдела устойчивого развития Starlight Media Яна Гончаренко поделилась опытом крупнейшего медиахолдинга страны, охватывающего четверть национальной аудитории.

— В условиях войны вопросы безопасности и этики для нас не являются теоретическими – это часть нашей ежедневной реальности. Украинские медиакоманды работают под экстремальным давлением: от физических угроз до эмоционального истощения. Партнерство с ОБСЕ дало нам инструменты, которые укрепили нашу способность продолжать работу. Отдельное измерение – это гендерное равенство.

Сегодня 55% топ-менеджмента Starlight Media – женщины, а в наших редакциях баланс достиг 50/50. Мы адаптировали свою редакционную политику к рекомендациям ОБСЕ, что позволяет нам сохранять свободный и уверенный голос женщин в медиа даже в самых сложных обстоятельствах, подчеркнула Яна Гончаренко.

В то же время руководитель отдела Директората искусственного интеллекта Минцифры Ярослава До добавила:

— Министерство цифровой трансформации видит свою роль в том, чтобы быть стратегическим партнером для медиасообщества во времена стремительных технологических изменений. Наша задача – превратить вызовы, которые несет искусственный интеллект, в инструменты укрепления нашей национальной устойчивости.

Итог мероприятия

В конце встречи Штефан Нуннер подытожил результаты дискуссии, подчеркнув, что украинский опыт является уникальным “кейсом” для всего региона ОБСЕ. Он заверил, что ОБСЕ будет продолжать поддержку Украины на пути укрепления свободы слова.

Справка: Программа поддержки ОБСЕ для Украины (SPU) реализует медиапроект, направленный на усиление роли медиа, безопасность журналистов и развитие медиаграмотности.

С 2023 года проект обучил более 7 тыс. студентов и сотни действующих журналистов по новым стандартам безопасности и этики.

Фото: ОБСЕ

