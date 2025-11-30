Министерство иностранных дел заявило, что Украина не предпринимает никаких действий, направленных против Республики Казахстан, и сосредоточена исключительно на противодействии полномасштабному вторжению РФ.

Об этом говорится в заялении внешнеполитического ведомства.

Украина не предпринимает никаких действий против Казахстана

— Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон — все усилия Украины направлены на отражение полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону, — говорится в заявлении МИД.

Спикер Георгий Тихий пояснил, что в рамках стратегически обоснованных оборонных операций Силы обороны продолжают системно ослаблять военно-промышленные возможности России и лишать ее ресурсов, необходимых для ведения захватнической войны против Украины.

— Украина наносит ответные удары и атаки агрессора. В очередной раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия, — подчеркнул Тихий.

В МИД обращают внимание, что Казахстан ранее не делал публичных заявлений с осуждением российских ударов по гражданским украинцам, жилой инфраструктуре и энергосистеме, включая подстанции атомных электростанций.

— Только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку против Украины, в результате которой были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались не менее 500 тыс. жителей Киева и более 100 тыс. жителей Киевской области, — отметил спикер.

Украинская дипломатия призвала мировое сообщество сосредоточить свои усилия на принуждении РФ к прекращению войны.

— В заключение подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически прочных связей между нашими народами, — говорится в заявлении.

Казахстан осудил атаку на терминал КТК

Официальная Астана осудила атаку на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в морской акватории порта Новороссийск в России.

В МИД Казахстана считают, что инцидент негативно повлияет на отношения с Украиной.

— Рассматриваем событие как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия эффективных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, — говорится в заявлении МИД.

Астана подчеркнула, что это уже третий случай атаки на гражданский объект, работа которого регулируется международным правом.

В МИД Казахстана подчеркнули, что КТК имеет важное значение для стабильности глобальной энергетической системы.

По данным Reuters, Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает более 1% мирового нефтяного экспорта.

Напомним, в ночь на 29 ноября был нанесен удар по одному из причалов КТК под Новороссийском, где российские компании загружают нефтью суда так называемого “теневого флота”.

КТК — международный нефтепровод, транспортирующий нефть с месторождений Западного Казахстана к черноморскому побережью возле Новороссийска.

Его протяженность составляет около 1,5 тыс. км, через нефтепровод проходит более 80% казахстанского нефтяного экспорта.

В состав акционеров входят правительства Казахстана и России и крупные энергетические корпорации, в частности Chevron и Lukoil.

