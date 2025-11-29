Генштаб подтвердил удары по РФ: ВСУ поразили авиаремонтный завод, НПЗ и нефтетерминал
Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября провели серию скоординированных ударов по ключевым военно-экономическим объектам на территории России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб подтвердил удары по РФ 29 ноября
По данным ведомства, под удар попали сразу несколько важных объектов.
В частности, в Таганроге Ростовской области был атакован авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
По предварительным данным, в одном из цехов, где обслуживают Ту-95, вспыхнул пожар. Окончательные последствия уточняются.
Очередной удар подвергся и Афипский НПЗ в Краснодарском крае — предприятие, обеспечивающее топливом российские военные подразделения.
В районе завода были слышны взрывы, после чего вспыхнул пожар. Точный объем нанесенного ущерба устанавливается.
Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива и играет важную роль в логистике российской армии.
Также подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в морском нефтяном терминале порта Туапсе.
Поражение произошло еще 25 ноября, однако его результаты официально подтвердили только сейчас.
В ведомстве подчеркнули, что эти удары стали частью стратегии по снижению военного потенциала страны-агрессора.