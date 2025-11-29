Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября провели серию скоординированных ударов по ключевым военно-экономическим объектам на территории России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб подтвердил удары по РФ 29 ноября

По данным ведомства, под удар попали сразу несколько важных объектов.

Сейчас смотрят

В частности, в Таганроге Ростовской области был атакован авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По предварительным данным, в одном из цехов, где обслуживают Ту-95, вспыхнул пожар. Окончательные последствия уточняются.

Очередной удар подвергся и Афипский НПЗ в Краснодарском крае — предприятие, обеспечивающее топливом российские военные подразделения.

В районе завода были слышны взрывы, после чего вспыхнул пожар. Точный объем нанесенного ущерба устанавливается.

Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива и играет важную роль в логистике российской армии.

Также подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в морском нефтяном терминале порта Туапсе.

Поражение произошло еще 25 ноября, однако его результаты официально подтвердили только сейчас.

В ведомстве подчеркнули, что эти удары стали частью стратегии по снижению военного потенциала страны-агрессора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.