Морские дроны Службы безопасности Украины поразили два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, входящих в так называемый теневой флот России.

Об этом сообщили   источники Общественного в СБУ.

СБУ поразили подсанкционные нефтетанкеры KAIRO и VIRAT

Во время атаки оба судна пустовали и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

Сейчас смотрят

По данным источника, танкеры могли перевозить нефти на сумму около 70 миллионов долларов и способствовали Кремлю в обходе санкций.

После удара они фактически выведены из строя.

Ранее сообщалось, что утром 29 ноября 2025 года безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных Сил Украины нанесли серьезные повреждения Морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Известно, что после удара выносное причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению, а отгрузка нефти временно прекращена.

Читайте также
Генштаб подтвердил удары по РФ: ВСУ поразили авиаремонтный завод, НПЗ и нефтетерминал
Силы обороны Украины нанесли удары по трем стратегическим объектам России

Связанные темы:

Война в УкраинеСБУЧорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.