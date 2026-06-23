Президент Владимир Зеленский в День Центра специальных операций Альфа СБУ поздравил бойцов подразделения с профессиональным праздником и отметил успешные дальнобойные операции и вклад спецназовцев в уничтожение техники и личного состава армии РФ.

Об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в Telegram.

День ЦСО Альфа: что сказал Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что в День ЦСО Альфа Украина чествует воинов, которые ежедневно выполняют сложные и важные задачи по безопасности государства.

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– За годы полномасштабной войны бойцы Альфы уничтожили тысячи единиц вражеской техники и нанесли огромные потери оккупантам. На счету воинов до 20% всех потерь вражеской пехоты. И это высокий показатель эффективности, который говорит сам за себя, – отметил украинский лидер.

Он отметил также, что благодаря дальнобойным операциям Альфы враг испытывает последствия собственной агрессии вдали от линии фронта в глубоком российском тылу, и впереди еще больше результативных операций.

– Благодарю каждого воина Альфы за службу и результаты для страны. Вечное уважение и благодарность всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину. Слава нашим защитникам! Слава Украине! – подытожил президент.

Напомним, в конце мая специалисты ЦСО Альфа СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ в Краснодарском крае, который использовался для радиоэлектронной разведки, наведения ракет и дронов по Украине.

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