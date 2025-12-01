Российский диктатор Владимир Путин подписал бюджет РФ на 2026 год, в котором почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок. Это рекорд со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы Кремля на ближайший год не входит.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Путин подписал рекордный бюджет РФ: что известно

Отмечается, что поскольку санкции обрушили доходы России от нефти и газа, в бюджете заложен огромный дефицит – 1,6% ВВП.

– Чтобы заткнуть дыры, Кремль урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет, – пояснили в ЦПД.

Там добавили, что также Кремль запускает новые налоги: повышает НДС до 22%, усложняет работу малого бизнеса, вводит различные сборы для бизнеса и простых россиян.

Анализ ЦПД свидетельствует, что за войну фактически заплатят обычные российские граждане, на которых будут оказывать повышенное налоговое давление и которым будут сворачивать социальные услуги.

– Кремль переводит страну на рельсы военного времени, усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией. Этот бюджет в очередной раз подтверждает, что приоритетом для Кремля остается затяжная война, даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения, – подытожили в Центре.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас считает, что именно Российская Федерация должна ограничить размер своей армии и военного бюджета, чтобы обеспечить прочный мир в Украине.

