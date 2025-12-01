Російський диктатор Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2026 рік, у якому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок. Це рекорд із часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входить.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Путін підписав рекордний бюджет РФ: що відомо

Зазначається, що оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит – 1,6% ВВП.

– Щоб заткнути дірки, Кремль урізає соціальні програми – їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років, – пояснили в ЦПД.

Там додали, що також Кремль запускає нові податки: підвищує ПДВ до 22%, ускладнює роботу малого бізнесу, вводить різноманітні збори для бізнесу та простих росіян.

Аналіз ЦПД свідчить, що за війну фактично заплатять звичайні російські громадяни, на яких чинитимуть підвищений податковий тиск та яким згортатимуть соціальні послуги.

– Кремль переводить країну на рейки воєнного часу, посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією. Цей бюджет вчергове підтверджує, що пріоритетом для Кремля залишається затяжна війна, навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення, – підсумували в Центрі.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас вважає, що саме Російська Федерація повинна обмежити розмір своєї армії й військового бюджету, щоб забезпечити міцний мир в Україні.

