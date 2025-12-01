Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что военно-политический блок рассматривает варианты “более агрессивного” ответа на российские кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства.

Об этом Драгоне заявил в комментарии Financial Times.

В НАТО рассматривают более агрессивные ответы на провокации РФ

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что военный блок рассматривает вариант усиленного ответа на гибридные действия Москвы.

Сейчас смотрят

– Мы изучаем все… В киберпространстве мы реагируем… Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными, – сказал он.

FT отмечает, что Европа сталкивалась с многочисленными гибридными инцидентами – часть из них приписывают России, другие остаются неустановленными, от повреждения кабелей в Балтийском море до кибератак.

Некоторые дипломаты, в частности из восточноевропейских государств, призвали НАТО не ограничиваться только реактивными мерами и перейти к активным действиям.

Издание подчеркивает, что активный ответ более реалистичен в случае кибератак, ведь многие страны обладают соответствующими инструментами. Гораздо сложнее реагировать на диверсии или вторжения дронов.

Драгоне отметил, что “превентивный удар” может рассматриваться как “оборонительная мера”, но добавил, что такой подход отличается от обычного способа мышления и действий НАТО.

Он также отметил, что «более решительная позиция по сравнению с агрессивностью оппонентов может быть одним из вариантов”, в то же время возникают вопросы относительно правовой базы, юрисдикции и того, кто будет нести ответственность за такие действия.

По словам Драгоне, “с начала миссии Baltic Sentry ничего не произошло”. Поэтому, по его мнению, “это средство сдерживания работает”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.