Глава Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що військово-політичний блок розглядає варіанти “більш агресивної” відповіді на російські кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору.

Про це Драгоне заявив у коментарі Financial Times.

У НАТО розглядають більш агресивні відповіді на провокації РФ

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що військовий блок розглядає варіант посиленої відповіді на гібридні дії Москви.

Зараз дивляться

– Ми вивчаємо все… У кіберпросторі ми реагуємо… Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, – сказав він.

FT зазначає, що Європа стикалася з численними гібридними інцидентами – частину з них приписують Росії, інші залишаються невстановленими, від пошкодження кабелів у Балтійському морі до кібератак.

Деякі дипломати, зокрема зі східноєвропейських держав, закликали НАТО не обмежуватися лише реактивними заходами та перейти до активних дій.

Видання підкреслює, що активна відповідь більш реалістична у випадку кібератак, адже багато країн володіють відповідними інструментами. Набагато складніше реагувати на диверсії чи вторгнення дронів.

Драгоне зазначив, що “превентивний удар” може розглядатися як “оборонна дія”, але додав, що такий підхід відрізняється від звичайного способу мислення та дій НАТО.

Він також зазначив, що “більш рішуча позиція у порівнянні з агресивністю опонентів може бути одним із варіантів”, водночас виникають питання щодо правової бази, юрисдикції та того, хто нестиме відповідальність за такі дії.

За словами Драгоне, “з початку місії Baltic Sentry нічого не сталося”. Відтак, на його думку, “цей засіб стримування працює”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.