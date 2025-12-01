Турция в ноябре сократила объемы импорта российской нефти марки Urals из-за ужесточения западных санкций против российских энергопоставщиков и перехода турецких нефтеперерабатывающих заводов на другие сорта нефти.

Об этом пишет Reuters.

Турция сократила импорт российской нефти

С 2022 года Турция является одним из крупнейших покупателей российской нефти после того, как европейские страны прекратили ее закупки.

Сегодня страна занимает второе место среди морских импортеров нефти Urals после Индии.

По данным Kpler и LSEG, в ноябре поставки Urals в Турцию снизились на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем, а общий объем импорта в прошлом месяце составил около 200 тыс. баррелей в сутки.

Такое сокращение связано с санкциями США против российских компаний Лукойл и Роснефть, которые ограничили круг поставщиков, доступных для турецких нефтеперерабатывающих предприятий.

Кроме того, турецкие компании стремятся диверсифицировать источники сырья из-за запланированного запрета ЕС на закупку топлива из российской нефти, который вступит в силу в конце января 2026 года.

Турция ищет других импортеров

Согласно Kpler, в связи с падением поставок Urals Турция увеличила импорт других сортов нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah.

CPC Blend, хотя и загружается из российского порта Южная Озерка, фактически производится казахстанскими компаниями. Эта нефть не подпадает под западные санкции против России.

В ноябре Турция импортировала 105 тыс. баррелей в сутки казахстанской нефти CPC Blend, что стало самым высоким показателем с февраля 2024 года, по данным Kpler.

Некоторые объемы российской нефти CPC Blend Турция закупала и в 2025 году, однако с сентября такие поставки прекратились.

По данным Kpler, в июне этого года импорт Urals турецкими компаниями достиг многомесячного максимума почти 400 тыс. баррелей в сутки.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов замещать Urals альтернативными марками ограничены, поскольку на средиземноморском рынке предложение нефти, схожей по характеристикам на Urals, невелико.

Эрдоган заявил об угрозе судоходству из-за атак на танкеры РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной создала угрозу безопасности судоходства в Черном море.

Особенно это касается нападений на торговые суда России, сообщает Anadolu.

— Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне, — отметил Эрдоган.

В субботу морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIROS и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» России.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины, сообщил источник в СБУ.

