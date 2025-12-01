Туреччина у листопаді зменшила обсяги імпорту російської нафти марки Urals через посилення західних санкцій проти російських енергопостачальників та через перехід турецьких нафтопереробних заводів на інші сорти нафти.

Про це пише Reuters.

Туреччина скоротила імпорт російської нафти

З 2022 року Туреччина є одним із найбільших покупців російської нафти після того, як європейські країни припинили її закупівлі.

Сьогодні країна займає друге місце серед морських імпортерів нафти Urals після Індії.

За даними Kpler та LSEG, у листопаді поставки Urals до Туреччини знизилися на 100 тис. барелів на добу порівняно з жовтнем, а загальний обсяг імпорту минулого місяця склав близько 200 тис. барелів на добу.

Таке скорочення пов’язане із санкціями США проти російських компаній Лукойл і Роснефть, які обмежили коло постачальників, доступних для турецьких нафтопереробних підприємств.

Крім того, турецькі компанії прагнуть диверсифікувати джерела сировини через заплановану заборону ЄС на закупівлю палива з російської нафти, яка набере чинності наприкінці січня 2026 року.

Туреччина шукає інших імпортерів

Згідно з Kpler, у зв’язку з падінням поставок Urals Туреччина наростила імпорт інших сортів нафти, зокрема казахстанських CPC Blend і KEBCO та іракської Basrah.

CPC Blend, хоча й завантажується з російського порту Південна Озерівка, фактично виробляється казахстанськими компаніями. Ця нафта не підпадає під західні санкції проти Росії.

У листопаді Туреччина імпортувала 105 тис. барелів на добу казахстанської нафти CPC Blend, що стало найвищим показником з лютого 2024 року, за даними Kpler.

Деякі обсяги російської нафти CPC Blend Туреччина закуповувала і у 2025 році, проте з вересня такі поставки припинилися.

За даними Kpler, у червні цього року імпорт Urals турецькими компаніями досяг багатомісячного максимуму майже 400 тис. барелів на добу.

Однак можливості турецьких нафтопереробних заводів заміщувати Urals альтернативними марками обмежені, оскільки на середземноморському ринку пропозиція нафти, схожої за характеристиками на Urals, є невеликою.

Ердоган заявив про загрозу судноплавству через атаки на танкери РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною створила загрозу безпеці судноплавства в Чорному морі.

Особливо це стосується нападів на торговельні судна Росії, повідомляє Anadolu.

– Напади на торговельні судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні, – зазначив Ердоган.

У суботу морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, що належать “тіньовому флоту” Росії.

Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України, повідомило джерело в СБУ.

