Хакеры движения Кибер-Атеш сообщили об очередной атаке на российскую систему электронных повесток.

По их данным, специалисты группировки вывели из строя сайт реестрповесток.рф, используемый РФ как один из ключевых инструментов для отправки электронных повесток гражданам, состоящим на военном учете.

По словам активистов, этот сервис оккупанты активно применяют и на временно оккупированных территориях Украины, заставляя местных жителей вступать в российскую армию под угрозой преследований.

В Кибер-Атеше заявляют о намерении продолжать удары по путинской мобилизационной системе.

– Мы будем бить по путинской системе снова и снова, пока она не падет! – подчеркнули активисты.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки с 24 по 25 сентября совершили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом.

