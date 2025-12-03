Кибер-Атеш парализовал портал электронных повесток РФ
- Хактивисты нанесли новый удар по одному из ключевых мобилизационных ресурсов РФ.
- Онлайн-платформа, используемая кафирами для принудительного учета, перестала работать.
- Атака направлена на ослабление российской системы призыва и давления на украинцев.
Хакеры движения Кибер-Атеш сообщили об очередной атаке на российскую систему электронных повесток.
Хакеры атакуют сайты РФ
По их данным, специалисты группировки вывели из строя сайт реестрповесток.рф, используемый РФ как один из ключевых инструментов для отправки электронных повесток гражданам, состоящим на военном учете.
По словам активистов, этот сервис оккупанты активно применяют и на временно оккупированных территориях Украины, заставляя местных жителей вступать в российскую армию под угрозой преследований.
В Кибер-Атеше заявляют о намерении продолжать удары по путинской мобилизационной системе.
– Мы будем бить по путинской системе снова и снова, пока она не падет! – подчеркнули активисты.
Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки с 24 по 25 сентября совершили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом.