Хакери руху Кібер-АТЕШ повідомили про чергову атаку на російську систему електронних повісток.

Хакери атакують сайти РФ

За їхніми даними, прямо зараз спеціалісти угруповання вивели з ладу сайт реестрповістків РФ, який використовується

РФ як один із ключових інструментів для надсилання електронних повісток громадянам, що перебувають на військовому обліку.

За словами хактивістів, цей сервіс окупанти активно застосовують і на тимчасово окупованих територіях України, змушуючи місцевих жителів вступати до російської армії під загрозою переслідувань.

У Кібер-АТЕШ заявляють про намір продовжувати удари по путінській мобілізаційній системі.

– Ми битимемо по путінській системі знову і знову, поки вона не впаде! – наголосили активісти.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки з 24 до 25 вересня здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи СПБ та провайдера ТрансТелеКом.

