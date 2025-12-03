Кібер-АТЕШ паралізував портал електронних повісток РФ
- Хактивісти завдали нового удару по одному з ключових мобілізаційних ресурсів РФ.
- Онлайн-платформа, що використовується окупантами для примусового обліку, перестала працювати.
- Атака спрямована на послаблення російської системи призову та тиску на українців.
Хакери руху Кібер-АТЕШ повідомили про чергову атаку на російську систему електронних повісток.
Хакери атакують сайти РФ
За їхніми даними, прямо зараз спеціалісти угруповання вивели з ладу сайт реестрповістків РФ, який використовується
РФ як один із ключових інструментів для надсилання електронних повісток громадянам, що перебувають на військовому обліку.
За словами хактивістів, цей сервіс окупанти активно застосовують і на тимчасово окупованих територіях України, змушуючи місцевих жителів вступати до російської армії під загрозою переслідувань.
У Кібер-АТЕШ заявляють про намір продовжувати удари по путінській мобілізаційній системі.
– Ми битимемо по путінській системі знову і знову, поки вона не впаде! – наголосили активісти.
Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки з 24 до 25 вересня здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи СПБ та провайдера ТрансТелеКом.