В столице Чечни произошел взрыв в комплексе Грозный Сити после атаки дронов 5 декабря. Поврежденный небоскреб находится в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова, в нем также есть офисы сразу нескольких органов власти.

Об этом сообщают российские СМИ.

Атака на Грозный Сити в Чечне: что известно о последствиях

На опубликованных фото и видео с места происшествия видны серьезные повреждения фасада небоскреба и пожар.

Вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере пять этажей одной из высоток.

В 6:25 по местному времени Росавиация закрыла прием и выпуск самолетов из аэропорта Грозного.

Отмечается, что в здании 28-этажного бизнес-центра Грозный Сити находится Министерство Чечни по туризму, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста, Совет безопасности Чечни, Счетная палата республики, приемная местного омбудсмена, приемная Единой России, избиркомы региона, а также Чеченнефтехимпром – компания, которая занимается поиском и привлечением инвестиций в нефтедобывающую промышленность региона.

Некоторые издания отмечают, что недалеко от здания Грозный Сити находится ФСБ Чечни, которое, вероятно, могло быть настоящей целью атаки.

О пострадавших людях пока ничего не известно.

Отметим, что это уже вторая подобная атака на Чечню за эту неделю. Мэрия Грозного и глава региона Рамзан Кадыров пока не комментировали удары.

Как сообщает Радио Свобода, после атаки на Грозный Сити в Чечне произошло еще как минимум четыре взрыва. Местные школы отменили занятия, а аэропорт повторно приостановил работу.

Напомним, предыдущий удар дронов по Чечне произошел 2 декабря. По данным различных источников, тогда повреждения получили пустое здание отдела полиции в Гудермесе и здание ФСБ в Ачхой-Мартане.

Сообщалось также о двух пострадавших сотрудниках спецслужбы, но официальных подтверждений нет.

До этого, 27 ноября, дроны атаковали военный городок в Байсангуровском районе Грозного.

Источник: Агентство Новости, Радио Свобода

Фото: Агенство Новості

