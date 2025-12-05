В столиці Чечні стався вибух в комплексі Грозний Сіті після атаки дронів 5 грудня. Пошкоджений хмарочос розташований за 800 м від резиденції Рамзана Кадирова, в ньому також є офіси відразу декількох органів влади.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Атака на Грозний Сіті в Чечні: що відомо про наслідки

На опублікованих фото та відео з місця події видно серйозні пошкодження фасаду хмарочоса та пожежу.

Ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше п’ять поверхів однієї з висоток.

О 6:25 за місцевим часом Росавіація закрила прийом і випуск літаків з аеропорту Грозного.

Зазначається, що в будівлі 28-поверхового бізнес-центру Грозний Сіті розташоване Міністерство Чечні з туризму, регіональний Департамент зі зв’язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін’юсту, Рада безпеки Чечні, Рахункова палата республіки, приймальня місцевого омбудсмена, приймальня Єдиної Росії, виборчком регіону, а також Чеченнефтехимпром – компанія, яка займається пошуком та залученням інвестицій у нафтовидобувну промисловість регіону.

Деякі видання зазначають, що неподалік будівлі Грозний Сіті розміщується ФСБ Чечні, яке, ймовірно, могло бути справжньою метою атаки.

Про постраждалих людей наразі невідомо.

Зауважимо, що це вже друга подібна атака на Чечню за цей тиждень. Мерія Грозного та очільник регіону Рамзан Кадиров удари поки що не коментували.

Як повідомляє Радіо Свобода, після атаки на Грозний Сіті в Чечні сталось ще щонайменше чотири вибухи. Місцеві школи скасували заняття, а аеропорт повторно зупинив роботу.

Нагадаємо, попередній удар дронів по Чечні відбувся 2 грудня. За даними різних джерел, тоді пошкодження отримала порожня будівля відділу поліції в Гудермесі та будівля ФСБ в Ачхой-Мартані.

Повідомлялося також про двох постраждалих співробітників спецслужби, але офіційних підтверджень немає.

До цього, 27 листопада, дрони атакували військове містечко в Байсангурівському районі Грозного.

Джерело: Агенство Новості, Радіо Свобода

Фото: Агенство Новості

