Мерц: Европа обратится к России по перемирию к Рождеству
- Фридрих Мерц заявил, что Европа и ее партнеры обратятся к России с призывом прекратить боевые действия и достичь перемирия хотя бы на время Рождества.
- Канцлер Германии подчеркнул, что война в основном уничтожает гражданское население. Он высказал предположение, что это могло бы стать началом конструктивных переговоров о длительном мире.
Европа и партнеры обратятся к России, чтобы достичь возможного перемирия до Рождества.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря.
Мерц о возможном перемирии на Рождество
— Удастся ли к Рождеству достичь? Не знаю, воспользуются ли они этим временем. Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к россиянам и российскому правительству, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия, — сказал Мерц.
По словам канцлера Германии, в течение последних недель и месяцев эта война уничтожает в основном гражданское население.
Он подчеркнул, что удары армии России по детским садам и школам — это террор гражданского населения в Украине.
— Возможно, у российского правительства остались остатки человечности. Возможно, оно даст людям покой на несколько дней хотя бы на время Рождества. Возможно, это будет начало конструктивных и трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине, — предположил Мерц.
Как подчеркнул канцлер Германии, сейчас все зависит от российской стороны, ведь США, Европа и Украина разработали ряд предложений, которые передадут Москве.
Кроме этого, Мерц рассказал о готовности США взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО.