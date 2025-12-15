Европа и партнеры обратятся к России, чтобы достичь возможного перемирия до Рождества.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря.

Мерц о возможном перемирии на Рождество

— Удастся ли к Рождеству достичь? Не знаю, воспользуются ли они этим временем. Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к россиянам и российскому правительству, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия, — сказал Мерц.

По словам канцлера Германии, в течение последних недель и месяцев эта война уничтожает в основном гражданское население.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что удары армии России по детским садам и школам — это террор гражданского населения в Украине.

— Возможно, у российского правительства остались остатки человечности. Возможно, оно даст людям покой на несколько дней хотя бы на время Рождества. Возможно, это будет начало конструктивных и трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине, — предположил Мерц.

Как подчеркнул канцлер Германии, сейчас все зависит от российской стороны, ведь США, Европа и Украина разработали ряд предложений, которые передадут Москве.

Кроме этого, Мерц рассказал о готовности США взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.