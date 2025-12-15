Соединенные Штаты Америки готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря.

Мерц о юридических обязательствах США по Украине

По словам Мерца, перемирие должно быть гарантировано материальными, существенными и юридическими гарантиями со стороны США и Европейского Союза.

Например, дать подобные гарантии безопасности для Украины, как было в соглашениях НАТО, тогда это станет очень большим прогрессом, предположил канцлер Германии.

— Американская сторона готова взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО. И мы не повторим ошибок Минска. То есть эти гарантии должны быть обеспечены для Украины, — сказал Мерц.

По его мнению, таким образом Украина, если удастся достичь перемирия, будет способна защищать себя не только сама, но и при поддержке тех стран, которые возьмут на себя эти обязательства.

— Что конкретно это будет означать — об этом мы должны еще поговорить. Это может быть также индивидуально. Но США и европейцы должны предоставить всеобъемлющие гарантии безопасности Украине. Мы вместе договариваемся о том, как они будут выглядеть. И сейчас нет смысла говорить и спекулировать, что это конкретно для каждой страны будет означать, — отметил канцлер Германии.

Кроме того, комментируя достижение возможного перемирия до Рождества, Мерц заявил, что это зависит от российской стороны. Однако он подчеркнул, что все наработанные предложения будут переданы РФ.

