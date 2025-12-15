Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума 15 декабря.

Зеленский об ударах РФ по электростанциям в Украине

По словам президента, продолжаются дипломатические процессы и переговоры, которые могут приблизить окончание войны. Но нужно не забывать, что российские удары продолжаются ежедневно, отметил Зеленский.

Как утверждает глава государства, российский диктатор Владимир Путин использует жестокость ударов как рычаг в переговорах. В частности, много месяцев основной мишенью российских ударных дронов и ракет является украинская энергетика.

Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, заявил Зеленский, которая не пострадала бы от российских ударов. И такому террористическому давлению трудно противостоять, обратил внимание он.

— Но наши люди это делают. Мы после каждого удара стараемся все восстановить. Для этого нам нужна дальнейшая поддержка, как от немецкого правительства. И самое важное — это поддержка для нашей ПВО, так и от немецких компаний. Пожалуйста, будьте с Украиной и в дальнейшем, — отметил Зеленский.

Способность Украины восстанавливаться после ударов, производить оружие, наносить ответные удары, сбивать российские ракеты и дроны — это наши рычаги в переговорах, утверждает президент.

По его мнению, каждое решение, которое укрепляет Украину и Европу, помогает приблизить окончание войны. Это способ убедить Россию, что их цели недостижимы, подчеркнул Владимир Зеленский.

