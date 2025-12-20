После нападения на американские и союзные силы в минувшую субботу Центральное командование США (CENTCOM) начало операцию Hawkeye Strike против ИГИЛ в Сирии.

Об этом говорится на сайте Центрального командования Вооруженных сил США.

Так, американские истребители, вертолеты и артиллерия нанесли удары по более чем 70 целям в центральной части Сирии. Вооруженные силы Иордании также оказали поддержку истребителями. В операции использовали более 100 высокоточных боеприпасов — целями стали объекты инфраструктуры и оружия боевиков Исламского государства (ИГИЛ).

Отмечается, что после нападения 13 декабря на американский и сирийский персонал США вместе с союзниками провели 10 операций в Сирии и Ираке, в результате которых убиты или задержаны 23 террориста ИГИЛ. В минувшую субботу в результате нападения боевиков Исламского государства в Сирии погибли трое американцев — двое солдат армии США и гражданский переводчик.

