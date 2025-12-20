Після нападу на американські та союзні сили минулої суботи Центральне командування США (CENTCOM) розпочало операцію Hawkeye Strike проти ІДІЛ у Сирії.

Про це зазначається на сайті Центрального командування Збройних сил США.

Удари по ІДІЛ у Сирії

Так, американські винищувачі, вертольоти та артилерія завдали ударів по понад 70 цілях у центральній частині Сирії. Збройні сили Йорданії також надали підтримку винищувачами. В операції використали понад 100 високоточних боєприпасів — цілями стали об’єкти інфраструктури та зброї бойовиків Ісламської держави (ІДІЛ).

Зазначається, що після нападу 13 грудня на американський і сирійський персонал США разом із союзниками провели 10 операцій у Сирії та Іраку, в результаті яких вбито або затримано 23 терористів ІДІЛ. Минулої суботи в результаті нападу бойовиків Ісламської держави у Сирії загинуло троє американців — двоє солдатів армії США та цивільний перекладач.

Після інциденту президент Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів проти терористів.

— Ми завдаємо дуже сильних ударів по опорних пунктах ІДІЛ в Сирії, місці, просоченому кров’ю, яке має багато проблем, але яке має світле майбутнє, якщо ІДІЛ вдасться викорінити, – написав він у своєму дописі в Truth Social.

За словами американського чиновника, метою операції було завдати удару по місцях, де ІДІЛ намагається відродитися.

За словами двох американських чиновників, удари триватимуть кілька тижнів або до місяця.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що в результаті ударів вбито “багато ворогів”.

– Сьогодні вранці американські війська розпочали операцію HAWKEYE STRIKE в Сирії з метою знищення бойовиків ІДІЛ, інфраструктури та збройових об’єктів у відповідь на напад на американські війська, що стався 13 грудня в Пальмірі, Сирія. Це не початок війни — це декларація помсти, – сказав він.

Під час стрілянини, що сталася поблизу міста Пальміра, також було поранено трьох американських військовослужбовців і членів сирійських сил безпеки. Нападника застрелили.

Відомо, що нападник два місяці тому приєднався до сирійських внутрішніх сил безпеки як охоронець бази.

Джерело : NBC News

