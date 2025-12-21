По итогам 2025 года Россия потратила на войну в Украине на 20% больше, чем было запланировано в российском бюджете.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Расходы РФ на войну в Украине

По оценке Минобороны РФ, общие расходы на конец 2025 года достигнут 15,9 трлн рублей ($198,8 млрд) или 7,3% ВВП. Это на 2,4 трлн рублей ($30 млрд) больше, чем закладывалось в бюджете на этот год.

В среднем государство-агрессор тратит на войну 213 млрд рублей в неделю ($2,7 млрд).

– Эта сумма могла бы стать годовым бюджетом для крупного российского региона. И это только расходы по линии Минобороны РФ, – отмечают в ЦПД.

А на местные бюджеты регионов ложатся выплаты контрактникам, компенсации семьям погибших, лечение раненых, протезирование и похороны. Для многих субъектов Российской Федерации – это непосильное финансовое бремя.

В условиях дефицитного бюджета и сокращения нефтегазовых доходов Москва не перестает наращивать военные расходы.

– Такая политика свидетельствует о том, что война и имперские амбиции для Путина важнее, чем экономическая стабильность государства, – отмечают в ЦПД.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что дефицит российского бюджета из-за санкций в 2026 году составит не менее $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам – $130 млрд. Поэтому очень важно, чтобы те страны мира, которые все еще покупают российские энергоресурсы, уменьшили объемы или вообще отказались от них.

