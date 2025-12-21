По итогам 2025 года Россия потратила на войну в Украине на 20% больше, чем было запланировано в российском бюджете.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Расходы РФ на войну в Украине

По оценке Минобороны РФ, общие расходы на конец 2025 года достигнут 15,9 трлн рублей ($198,8 млрд) или 7,3% ВВП. Это на 2,4 трлн рублей ($30 млрд) больше, чем закладывалось в бюджете на этот год.

Сейчас смотрят

В среднем государство-агрессор тратит на войну 213 млрд рублей в неделю ($2,7 млрд).

– Эта сумма могла бы стать годовым бюджетом для крупного российского региона. И это только расходы по линии Минобороны РФ, – отмечают в ЦПД.

А на местные бюджеты регионов ложатся выплаты контрактникам, компенсации семьям погибших, лечение раненых, протезирование и похороны. Для многих субъектов Российской Федерации – это непосильное финансовое бремя.

В условиях дефицитного бюджета и сокращения нефтегазовых доходов Москва не перестает наращивать военные расходы.

– Такая политика свидетельствует о том, что война и имперские амбиции для Путина важнее, чем экономическая стабильность государства, – отмечают в ЦПД.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что дефицит российского бюджета из-за санкций в 2026 году составит не менее $100 млрд, по более оптимистичным прогнозам – $130 млрд. Поэтому очень важно, чтобы те страны мира, которые все еще покупают российские энергоресурсы, уменьшили объемы или вообще отказались от них.

Читайте также
Путин подписал “рекордный” со времен СССР бюджет с почти 40% расходов на армию – ЦПД
Бюджет РФ на 2025 рік

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ПутинРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.