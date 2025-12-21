За підсумками 2025 року Росія витратила на війну в Україні на 20%, ніж заплановано було в російському бюджеті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Витрати РФ на війну в Україні

За оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати на кінець 2025 року сягнуть 15,9 трлн рублів ($198,8 млрд) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів ($30 млрд) більше, ніж закладалося в бюджеті на цей рік.

У середньому держава-агресор витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд).

– Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону. І це лише видатки по лінії Міноборони РФ, – наголошують у ЦПД.

А на місцеві бюджети регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів Російської Федерації – це непосильний фінансовий тягар.

За умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Москва не припиняє нарощувати воєнні видатки.

– Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави, – наголошують у ЦПД.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит російського бюджету через санкції у 2026 році становитиме щонайменше $100 млрд, за більш оптимістичними прогнозами – $130 млрд. А тому дуже важливо, щоб ті країни світу, які все ще купують російські енергоресурси, зменшили обсяги або взагалі відмовилися.

