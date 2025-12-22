Сейчас переговорщики ближе к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, чем когда-либо было во время полномасштабной войны, однако впереди остались самые тяжелые 5%.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Fox News.

Стубб о достижении соглашения между Украиной и РФ

— Мы, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо в этой войне, — считает президент Финляндии.

По его словам, специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в течение последних нескольких недель работали почти круглосуточно, чтобы уменьшить разногласия между обеими сторонами.

Сейчас смотрят

По мнению президента Финляндии, западные союзники остаются едиными после переговоров прошлых выходных в Берлине — об этом свидетельствуют два ключевых вывода.

Во-первых, как отметил Стубб, Европа, Украина и Соединенные Штаты Америки оставались едиными в решимости достичь справедливого и прочного мира.

Второй вывод касается идеи о гарантиях безопасности для Украины, объяснил президент Финляндии.

— Мы почти на месте, но самые сложные 5% еще остались, — утверждает он.

Кроме этого, по мнению Стубба, переговоры могут быть более гибкими за закрытыми дверями. Он обратил внимание на контраст между публичными сообщениями и частными переговорами, что, по его словам, является довольно типичным в дипломатии.

Как отметил Стубб, переговоры активизировались, а российская экономика на самом деле не очень хорошо справляется.

Если Россия отклонит мирное соглашение, согласованное Украиной, Европой и США, именно тогда настанет время усилить санкции, резюмировал президент Финляндии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.