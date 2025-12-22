Украина получила от Европейского Союза €2,3 млрд шестого регулярного транша по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 22 декабря.

Транш Украине от ЕС

По словам Юлии Свириденко, это результат системной работы украинского правительства.

Премьер-министр отметила, что Украина выполнила восемь реформаторских шагов для шестого транша, а также один дополнительный шаг в рамках четвертого, чтобы получить средства.

— Мы уже успешно реализовали более 60 действий плана Украины — это подтверждение нашей приверженности реформам и европейскому курсу, — подчеркнула она.

Всего с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине €70,7 млрд финансовой поддержки, рассказала Свириденко.

Среди них €26,7 млрд — в рамках Ukraine Facility, более €10,6 млрд — в 2025 году, а общий объем финансовой помощи ЕС в этом году уже превысил €28,7 млрд, утверждает премьер-министр.

Как подчеркнула Свириденко, благодаря этим средствам Украина имеет возможность поддерживать экономику, обеспечивать социальную и макрофинансовую стабильность в условиях войны. Она поблагодарила Европейский Союз и всех партнеров за последовательную поддержку Украины.

