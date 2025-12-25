Во время празднования Рождества Европа думает об Украине и надеется на прекращение войны и наступление справедливого мира.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем рождественском поздравлении.

Рождественское обращение Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в праздничные дни европейцы особенно вспоминают Украину, которая продолжает противостоять российской агрессии.

— Мы особенно думаем о наших друзьях в Украине. Мы надеемся, что следующий год наконец принесет справедливый и длительный мир — и в конечном итоге безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе, — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Отдельно она поблагодарила людей, которые проводят Рождество, помогая другим — медикам, работникам приютов и социальных учреждений.

— Вы воплощаете те самые ценности, которые представляет Рождество: солидарность и сострадание, — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, что в ночь на 25 декабря российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.

В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения.

По состоянию на 25 декабря во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для бизнеса.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Министерстве энергетики отмечают, что правительство приняло решение для стабилизации энергосистемы в отопительный сезон, в частности по усилению контроля и строительству новых генерирующих мощностей.

