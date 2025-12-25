Наступний рік має принести Україні мир: фон дер Ляєн у різдвяному вітанні
Під час святкування Різдва Європа думає про Україну та сподівається на припинення війни і настання справедливого миру.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму різдвяному привітанні.
Різдвяне звернення Урсули фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії наголосила, що у святкові дні європейці особливо згадують Україну, яка продовжує протистояти російській агресії.
— Ми особливо думаємо про наших друзів в Україні. Ми сподіваємося, що наступний рік нарешті принесе справедливий і тривалий мир — і зрештою безпечне, процвітаюче майбутнє в нашому Союзі, — написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Окремо вона подякувала людям, які проводять Різдво, допомагаючи іншим — медикам, працівникам притулків та соціальних установ.
— Ви втілюєте ті самі цінності, які представляє Різдво: солідарність та співчуття, — зазначила президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.
Унаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання.
Станом на 25 грудня у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних вимкнень і обмеження потужності для бізнесу.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У Міністерстві енергетики зазначають, що уряд ухвалив рішення для стабілізації енергосистеми в опалювальний сезон, зокрема щодо посилення контролю та будівництва нових генеруючих потужностей.