Під час святкування Різдва Європа думає про Україну та сподівається на припинення війни і настання справедливого миру.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму різдвяному привітанні.

Різдвяне звернення Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії наголосила, що у святкові дні європейці особливо згадують Україну, яка продовжує протистояти російській агресії.

Зараз дивляться

— Ми особливо думаємо про наших друзів в Україні. Ми сподіваємося, що наступний рік нарешті принесе справедливий і тривалий мир — і зрештою безпечне, процвітаюче майбутнє в нашому Союзі, — написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Окремо вона подякувала людям, які проводять Різдво, допомагаючи іншим — медикам, працівникам притулків та соціальних установ.

— Ви втілюєте ті самі цінності, які представляє Різдво: солідарність та співчуття, — зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що у ніч на 25 грудня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей.

Унаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання.

Станом на 25 грудня у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних вимкнень і обмеження потужності для бізнесу.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У Міністерстві енергетики зазначають, що уряд ухвалив рішення для стабілізації енергосистеми в опалювальний сезон, зокрема щодо посилення контролю та будівництва нових генеруючих потужностей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.