Рождественская атака РФ по энергетике: без света ряд областей, в Украине — почасовые отключения
В рождественскую ночь враг атаковал энергообъекты Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей — там потребители остались без света. Аварийно-восстановительные работы на местах повреждений продолжаются круглосуточно.
Об этом сообщил государственный секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.
Состояние энергетики в Украине на 25 декабря
Сегодня, 25 декабря, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины. Актуальные графики можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго.
— Для того, чтобы в таких сложных условиях обеспечить стабильное электроснабжение населения в отопительный сезон, вчера на своем заседании правительство приняло ряд решений. В частности, усиление контроля за соблюдением законодательства в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения и завершение конкурса на строительство новой генерирующей мощности, — подчеркнул Сергей Суярко.
Поэтому в скором времени построят новые объекты генерации.
Отныне Госэнергонадзор имеет полномочия контролировать производителей электрической энергии, операторов системы передачи и операторов систем распределения, а также теплоснабжающих предприятий.
Решение правительства будет действовать в течение всего военного положения.
Также Кабмин принял решение о пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры, чтобы было справедливое и сбалансированное распределение электроэнергии.