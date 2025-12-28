По мнению президента США Дональда Трампа, кремлевский диктатор Владимир Путин “серьезно” настроен на мир.

Трамп о позиции Путина по окончании войны в Украине

Во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общение с медиа Трамп ответил на вопросы журналистов “Что скажете относительно последних массированных атак РФ? Похоже, Путин не настроен на мир?”:

– Нет, сейчас он серьезно настроен. Я думаю, Украина тоже провела серьезную атаку, и я не расцениваю это негативно. Я думаю, взрывы были и там, и там. В разных частях России. По-моему, ракеты прилетели не из Конго, не из США — вероятно, прилетели из Украины, — отметил он.

По мнению Трампа, как народ Украины хочет завершения войны, так и народ РФ этого хочет.

По результатам последнего опроса, проведенного российским “Левада-Центром”, в России уровень поддержки действий российских военных сил в Украине остается высоким – 73%, однако в последние месяцы снижается.

Не поддерживают действия сил РФ в Украине – 18%. Социологи также сообщили, что доля тех, кто считает, что сейчас необходимо переходить к мирным переговорам, за последние месяцы возросла и достигла двух третей опрошенных.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп начали встречу в Мар-а-Лаго.

