Трамп заявил, что Путин “серьезно настроен” на мир, несмотря на удары по Украине
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин настроен на достижение мира в Украине серьезно.
- По его мнению, последние массированные атаки РФ не указывают на желание кремлевского диктатора продолжать войну.
По мнению президента США Дональда Трампа, кремлевский диктатор Владимир Путин “серьезно” настроен на мир.
Трамп о позиции Путина по окончании войны в Украине
Во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общение с медиа Трамп ответил на вопросы журналистов “Что скажете относительно последних массированных атак РФ? Похоже, Путин не настроен на мир?”:
– Нет, сейчас он серьезно настроен. Я думаю, Украина тоже провела серьезную атаку, и я не расцениваю это негативно. Я думаю, взрывы были и там, и там. В разных частях России. По-моему, ракеты прилетели не из Конго, не из США — вероятно, прилетели из Украины, — отметил он.
По мнению Трампа, как народ Украины хочет завершения войны, так и народ РФ этого хочет.
По результатам последнего опроса, проведенного российским “Левада-Центром”, в России уровень поддержки действий российских военных сил в Украине остается высоким – 73%, однако в последние месяцы снижается.
Не поддерживают действия сил РФ в Украине – 18%. Социологи также сообщили, что доля тех, кто считает, что сейчас необходимо переходить к мирным переговорам, за последние месяцы возросла и достигла двух третей опрошенных.
Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп начали встречу в Мар-а-Лаго.