На думку президента США Дональда Трампа, кремлівський диктатор Володимир Путін “серйозно” налаштований на мир.

Трамп про позицію Путіна щодо закінчення війни в Україні

Під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з медіа Трамп відповів на запитання журналістів “Що скажете стосовно останніх масованих атак РФ? Схоже, Путін не налаштований на мир?”:

– Ні, зараз він серйозно налаштований. Я думаю, Україна теж провела серйозну атаку, і я не розцінюю це негативно. Я думаю, вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі США – ймовірно, прилетіли з України, – зазначив він.

На думку Трампа, як народ України хоче завершення війни, так і народ РФ цього прагне.

За результатами останнього опитування, проведеного російським “Левада-Центром”, у Росії рівень підтримки дій російських військових сил в Україні залишається високим – 73%, проте в останні місяці знижується.

Не підтримують дії сил РФ в Україні – 18%. Соціологи також повідомили, що частка тих, хто вважає, що наразі потрібно переходити до мирних переговорів, за останні місяці зросла і досягла двох третин опитаних.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп розпочали зустріч у Мар-а-Лаго.

