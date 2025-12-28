Трамп заявив, що Путін “серйозно налаштований” на мир, попри удари по Україні
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін налашнтований на досягнення миру в Україні серйозно.
- На його думку, останні масовані атаки РФ не вказують на бажання кремлівського диктатора продовжувати війну.
На думку президента США Дональда Трампа, кремлівський диктатор Володимир Путін “серйозно” налаштований на мир.
Трамп про позицію Путіна щодо закінчення війни в Україні
Під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з медіа Трамп відповів на запитання журналістів “Що скажете стосовно останніх масованих атак РФ? Схоже, Путін не налаштований на мир?”:
– Ні, зараз він серйозно налаштований. Я думаю, Україна теж провела серйозну атаку, і я не розцінюю це негативно. Я думаю, вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі США – ймовірно, прилетіли з України, – зазначив він.
На думку Трампа, як народ України хоче завершення війни, так і народ РФ цього прагне.
За результатами останнього опитування, проведеного російським “Левада-Центром”, у Росії рівень підтримки дій російських військових сил в Україні залишається високим – 73%, проте в останні місяці знижується.
Не підтримують дії сил РФ в Україні – 18%. Соціологи також повідомили, що частка тих, хто вважає, що наразі потрібно переходити до мирних переговорів, за останні місяці зросла і досягла двох третин опитаних.
Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп розпочали зустріч у Мар-а-Лаго.