Переговоры по окончании войны в Украине вышли на финальную стадию — Трамп
- Окончание войны должно быть максимально быстрым во избежание гибели миллионов людей, заявил Дональд Трамп.
- В то же время он отметил, что у него нет дедлайнов по соглашению о мире в Украине.
- В свою очередь, Зеленский подтвердил высокую готовность совместных документов.
Переговоры по завершению войны в Украине вышли на финальную стадию, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп о переговорах относительно завершения войны в Украине
Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго (штат Флорида) 28 декабря, что окончание войны должно быть максимально быстрым, чтобы избежать гибели миллионов людей.
По словам главы Штатов, и Украина, и РФ стремятся к прекращению боевых действий и отметил, что российско-украинскую войну нужно заканчивать “очень быстро, иначе это будет продолжаться очень долго”.
– Все будет очень быстро. Я думаю, мы уже на финальной стадии переговоров. Иначе это продлится очень долго и будут убиты миллионы людей. Никто этого не хочет. Самое большое, что мы можем сделать – действовать очень быстро. Я действительно так считаю, – сказал Трамп.
В то же время президент США заявил, что дедлайнов относительно соглашения о мире в Украине нет.
– У меня нет дедлайнов. Мой единственный дедлайн – это прекратить войну, — сказал он.
Кроме того, он отметил работу своей команды, в частности, спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что результаты их усилий ценят обе стороны конфликта.
– Украина это ценит, и Россия это ценит. Они обе хотят, чтобы это кончилось. И мы это закончим. Думаю, в конце я поговорю с Европейским Союзом, — подытожил американский лидер.
К тому же, Трамп высоко оценил усилия президента Украины в мирном процессе.
— Этот джентльмен… очень упорно работал, он очень храбрый, и его народ очень храбрый, но они прошли через то, что очень редко проходила какая-либо нация, – отметил глава Белого дома.
Он сообщил, что после встречи с Зеленским планирует снова связаться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
— Я также позвоню президенту Путину после встречи, и мы продолжим переговоры – они достаточно сложные, но не на столько сложные, – сказал Трамп.
— Они (команды, — Ред.) очень хорошо работают над разными документами. Я надеюсь, что все эти документы могут принести мир как можно скорее, – сказал Зеленский.
Также президент Украины, комментируя стратегии и готовность документа, отметил, что команда обсудила последовательность шагов для реализации плана, и около 90% работы уже выполнены обеими командами, которые, по его словам, проделали отличную работу.
Кроме того, Трамп отметил, что вопрос гарантий безопасности еще находится в стадии формирования. По словам президента США, пока неизвестно, что будет написано в соглашении о безопасности, “но оно будет – это будет сильное соглашение”.
Трамп также подчеркнул активную роль европейских стран в мирном процессе.