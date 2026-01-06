Коалиция желающих в Париже: союзники будут фиксировать обязательства для Украины
- Встреча в Париже посвящена вопросам гарантий безопасности для Украины.
- Страны Коалиции желающих намерены окончательно согласовать обязательства в отношении Украины.
- Речь идет о возможном размещении интернациональных сил в случае прекращения огня.
- Президент Владимир Зеленский подчеркивает двойной подход: дипломатия или активная оборона.
Союзники Украины на встрече Коалиции желающих в Париже 6 января обсудят свои вклады в будущие гарантии безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
Переговоры о прекращении войны, которая длится почти четыре года, ускорились с ноября 2025 года. Однако Россия не показывает готовность принять текущие предложения, поскольку вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не утихают.
Заседание Коалиции желающих в Париже 6 января
Накануне встречи в Париже дипломаты заявили, что намерены зафиксировать конкретные обязательства на бумаге. До сих пор военные обязательства были в основном размытыми.
Встреча Коалиции желающих будет посвящена интернациональным силам, которые будут находиться в Украине в случае прекращения огня. Также участники должны договориться о гарантиях безопасности для Украины, в частности об обязательных обязательствах в случае повторного нападения на Украину.
Также сегодня на заседании должны договориться об усилении поддержки Украины и давлении на Россию, если Москва откажется участвовать в конструктивных переговорах.
В своем вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что встречи в Европе должны стать еще одним вкладом в защиту Украины и приблизить усилия по прекращению войны.
Чиновник Елисейского дворца подчеркнул, что на линии разграничения не будет стоять иностранный контингент, поскольку протяженность линии составляет 1400 км, и присутствие солдат там не имеет смысла ни тактически, ни стратегически.
– Очень важно, чтобы у нас были все технические средства для наблюдения за ситуацией на местах: дроны, спутники и т.д. Но прежде всего, чтобы мы – американцы, европейцы и украинцы – четко понимали, что мы должны делать в случае нарушения прекращения огня, – сказал представитель администрации президента Франции.