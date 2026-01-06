Союзники Украины на встрече Коалиции желающих в Париже 6 января обсудят свои вклады в будущие гарантии безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры о прекращении войны, которая длится почти четыре года, ускорились с ноября 2025 года. Однако Россия не показывает готовность принять текущие предложения, поскольку вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не утихают.

Заседание Коалиции желающих в Париже 6 января

Накануне встречи в Париже дипломаты заявили, что намерены зафиксировать конкретные обязательства на бумаге. До сих пор военные обязательства были в основном размытыми.

Встреча Коалиции желающих будет посвящена интернациональным силам, которые будут находиться в Украине в случае прекращения огня. Также участники должны договориться о гарантиях безопасности для Украины, в частности об обязательных обязательствах в случае повторного нападения на Украину.

Также сегодня на заседании должны договориться об усилении поддержки Украины и давлении на Россию, если Москва откажется участвовать в конструктивных переговорах.

В своем вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что встречи в Европе должны стать еще одним вкладом в защиту Украины и приблизить усилия по прекращению войны.

Чиновник Елисейского дворца подчеркнул, что на линии разграничения не будет стоять иностранный контингент, поскольку протяженность линии составляет 1400 км, и присутствие солдат там не имеет смысла ни тактически, ни стратегически.

– Очень важно, чтобы у нас были все технические средства для наблюдения за ситуацией на местах: дроны, спутники и т.д. Но прежде всего, чтобы мы – американцы, европейцы и украинцы – четко понимали, что мы должны делать в случае нарушения прекращения огня, – сказал представитель администрации президента Франции.