Союзники України на зустрічі Коаліції охочих у Парижі 6 січня обговорять свої внески у майбутні гарантії безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори щодо припинення війни, що триває майже чотири роки, прискорилися з листопада 2025 року. Однак Росія не показує готовність прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не вщухають.

Засідання Коаліції охочих у Парижі 6 січня

Напередодні зустрічі у Парижі дипломати заявили, що мають намір зафіксувати конкретні зобов’язання на папері. Дотепер військові зобов’язання були в основному розмитими.

Зустріч Коаліції охочих буде присвячена інтернаціональним силам, які перебуватимуть в Україні в разі припинення вогню. Також учасники мають домовитися про гарантії безпеки для України, зокрема про обов’язкові зобов’язання у разі повторного нападу на Україну.

Також сьогодні на засіданні мають домовитися про посилення підтримки України та тиск на Росію, якщо Москва відмовиться брати участь у конструктивних переговорах.

У своєму вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що зустрічі в Європі повинні стати ще одним внеском у захист України і наблизити зусилля з припинення війни.

Посадовець Єлисейського палацу наголосив, що на лінії розмежування не буде стояти іноземний контингент, оскільки протяжність лінії становить 1400 км, і присутність солдатів там не має сенсу ні тактично, ні стратегічно.

– Дуже важливо, щоб ми мали всі технічні засоби для спостереження за ситуацією на місцях: дрони, супутники тощо. Але перш за все, щоб ми – американці, європейці та українці – чітко розуміли, що ми повинні робити у разі порушення припинення вогню, – сказав представник адміністрації президента Франції.