Коаліція охочих у Парижі: союзники фіксуватимуть зобов’язання для України
- Зустріч у Парижі присвячена питанням гарантій безпеки для України.
- Країни Коаліції охочих мають намір остаточно узгодити зобов'язання щодо України.
- Йдеться про можливе розміщення інтернаціональних сил у разі припинення вогню.
- Президент Володимир Зеленський наголошує на подвійному підході: дипломатія або активна оборона.
Союзники України на зустрічі Коаліції охочих у Парижі 6 січня обговорять свої внески у майбутні гарантії безпеки.
Про це повідомляє Reuters.
Переговори щодо припинення війни, що триває майже чотири роки, прискорилися з листопада 2025 року. Однак Росія не показує готовність прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не вщухають.
Засідання Коаліції охочих у Парижі 6 січня
Напередодні зустрічі у Парижі дипломати заявили, що мають намір зафіксувати конкретні зобов’язання на папері. Дотепер військові зобов’язання були в основному розмитими.
Зустріч Коаліції охочих буде присвячена інтернаціональним силам, які перебуватимуть в Україні в разі припинення вогню. Також учасники мають домовитися про гарантії безпеки для України, зокрема про обов’язкові зобов’язання у разі повторного нападу на Україну.
Також сьогодні на засіданні мають домовитися про посилення підтримки України та тиск на Росію, якщо Москва відмовиться брати участь у конструктивних переговорах.
У своєму вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що зустрічі в Європі повинні стати ще одним внеском у захист України і наблизити зусилля з припинення війни.
Посадовець Єлисейського палацу наголосив, що на лінії розмежування не буде стояти іноземний контингент, оскільки протяжність лінії становить 1400 км, і присутність солдатів там не має сенсу ні тактично, ні стратегічно.
– Дуже важливо, щоб ми мали всі технічні засоби для спостереження за ситуацією на місцях: дрони, супутники тощо. Але перш за все, щоб ми – американці, європейці та українці – чітко розуміли, що ми повинні робити у разі порушення припинення вогню, – сказав представник адміністрації президента Франції.