В Елисейском дворце сообщили, что 8 января состоится встреча в формате Сен-Дени, которая станет продолжением заседания Коалиции желающих, которая прошла 6 января в Париже.
К участию приглашены президент Сената, президент Национальной ассамблеи, лидеры парламентских партий, главы парламентских групп, а также руководители комиссий по вопросам обороны и иностранных дел обеих палат.
Основная тема встречи — ситуация в Украине и вопросы гарантий безопасности, связанных с войной.
Напомним, что 6 января в Париже прошло заседание 35 представителей стран-участниц Коалиции желающих. На нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также 35 представителей стран-участниц Коалиции, в частности 27 глав государств и правительств.
Также в саммите приняли участие американская делегация в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алекса Гринкевича.
По итогам саммита Украина, Франция и Великобритания заключили трехстороннюю декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после прекращения огня.
Кроме того, государства-члены Коалиции и Украина при участии США заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира после завершения войны.