8 января в Елисейском дворце пройдет встреча в формате Сен-Дени, которую созывает президент Франции Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце сообщили, что 8 января состоится встреча в формате Сен-Дени, которая станет продолжением заседания Коалиции желающих, которая прошла 6 января в Париже.

К участию приглашены президент Сената, президент Национальной ассамблеи, лидеры парламентских партий, главы парламентских групп, а также руководители комиссий по вопросам обороны и иностранных дел обеих палат.

Основная тема встречи — ситуация в Украине и вопросы гарантий безопасности, связанных с войной.

Напомним, что 6 января в Париже прошло заседание 35 представителей стран-участниц Коалиции желающих. На нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также 35 представителей стран-участниц Коалиции, в частности 27 глав государств и правительств.

Также в саммите приняли участие американская делегация в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алекса Гринкевича.

По итогам саммита Украина, Франция и Великобритания заключили трехстороннюю декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после прекращения огня.

Кроме того, государства-члены Коалиции и Украина при участии США заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира после завершения войны.

Источник : Суспільне