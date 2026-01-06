В Париже подписана совместная декларация всех стран Коалиции желающих о гарантиях безопасности, а также трехсторонние декларации между Францией, Великобританией и Украиной.

Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц во время общения с журналистами в Париже 6 января.

Развертывание западных сил в Украине

По словам президента Франции, подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине.

Он рассказал, что первой линией сдерживания потенциальной российской агрессии останутся Вооруженные силы Украины.

Макрон отметил, что после завершения полномасштабной войны численность украинской армии составит 700 тыс. военнослужащих, а западные партнеры взяли на себя обязательства поддерживать ее.

— Сегодня мы признали, что наши позиции совпадают. Позиции украинцев, Коалиции желающих и американцев, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, — подчеркнул Макрон.

Как объяснил президент Франции, гарантии безопасности Украины охватывают несколько компонентов.

Он рассказал, что главнокомандующие сделали отчет в рамках координации между европейцами и американцами. Стороны согласовали создание Координационного центра при оперативном штабе Коалиции желающих, чтобы работать между компетентными армиями, усиливать оперативное сотрудничество между Украиной и Европой.

Лидеры отметили обязательства по углублению долгосрочного сотрудничества в области обороны с Украиной.

— Мы также решили создать Координационный центр США/Украина/Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже, — говорится в тексте заявления Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине, обнародованном Францией.

Механизмы мониторинга прекращения огня

В рамках коалиции и работ, которые были проведены в течение последних месяцев, удалось консолидировать подход, рассказал Макрон.

Во-первых, заложены механизмы мониторинга до получения режима прекращения огня под руководством США и при содействии стран Коалиции желающих, которые подтвердят свое участие в механизме.

Во-вторых, необходимо обеспечить поддержку для Вооруженных сил Украины, которые останутся первой линией обороны для сдерживания агрессии. Нужно оказывать военную поддержку, чтобы украинские военные могли отбивать потенциальную агрессию, считает Макрон.

В-третьих, продолжится подготовка к организации и развертыванию в Украине многонациональных сил в воздухе, на море и на земле, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня, объяснил президент Франции.

Кроме того, во время встречи в Париже страны-союзники обсудили, как юридически закрепить обязательства по поддержке Украины в случае нового нападения со стороны России.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы, а в ближайшее время состоится их подписание.

В то же время Великобритания и Франция договорились построить военные центры по всей территории Украины после согласования прекращения огня, подчеркнул во время пресс-брифинга премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины и всего континента, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Зеленский о совместной декларации

— Это сигнал, насколько Европа и вся Коалиция желающих готовы работать ради безопасности, — утверждает Владимир Зеленский.

По его словам, благодаря этим документам усилится дальнейшая юридическая работа в странах с парламентами, чтобы Украина была готова разместить силы Коалиции желающих во время завершения войны.

Он отметил, что детали проработаны в системе других документов. Президент подчеркнул, что определено, какие страны готовы взять на себя лидерство в элементах обеспечения безопасности на земле, в воздухе, на море, в восстановлении.

Кроме этого, уже определено, какие силы нужны и как ими будут управлять. По мнению Зеленского, ключевой элемент — украинская армия, на основе которой будут эффективно работать все остальные элементы.

Как отметил президент, военные Франции, Великобритании и Украины подробно проработали размещение сил, количество, конкретные виды оружия, компоненты Вооруженных сил, которые необходимы и смогут сработать.

— У нас уже есть такие необходимые детали. Мы понимаем, какая страна и к чему готова — из всех стран Коалиции желающих. Хочу поблагодарить каждого лидера и государство, которые действительно хотят быть частью мирного решения, — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, был очень предметный разговор с американской стороной по мониторингу, чтобы не было нарушений мира. Как утверждает президент Украины, Америка готова работать над этим.

— И один из самых важных компонентов – это сдерживание, инструменты, которые не допустят новой российской агрессии. Все это видим, — подчеркнул глава государства.